Kiko Hernández regresa al trabajo con ilusión tras poner fin a su luna de miel

Los pasos de Kiko Hernández están siendo anunciados religiosamente en su cuenta personal de Instagram, donde antes no se mostraba tan abierto con su vida privada. Ha sido el ocaso de ‘Sálveme’ lo que le ha obligado a reclamar su hueco en las redes sociales, para evitar caer en el olvido y mantener el interés del público en sus movimientos. Así lo ha hecho desde hace dos meses, cuando se casó con Fran Antón por todo lo alto en Melilla. También detallando cómo están siendo sus primeras semanas como hombre casado, pero también sobre los trabajos que le depara el futuro. Primero comenzó con un pinito en la televisión pública de Melilla, donde acudió como una estrella, pero ahora ha retomado su trabajo en la pequeña pantalla y el teatro de verdad.

Después de regresar de Santorini, donde ha emplazado el disfrute de su luna de miel junto a Fran Antón, Kiko Hernández ya se ha puesto a tope retomando su rutina. Ha llegado el momento de retomar el trabajo, como así ha anunciado él mismo a través de sus redes sociales. Lo hace con uno de sus exitosos programas en Telecinco, ‘Mejor llama a Kiko’, que gozaba de muy buena salud vendiendo productos de teletienda en las madrugadas de la cadena en la que antes era una estrella. Pero también regresa al teatro, ahora en calidad de productor: “Ya en el camerino… esta noche toca teatro”, escribía el colaborador, que acudía a ver la representación de ‘El fantasma de la Ópera’.

Los compromisos profesionales de ambos ha sido el principal obstáculo para que pudiesen agendar su viaje de novios tras la boda. No pudieron coger un avión y emplazar su luna de miel hasta dos meses después de jurarse amor eterno, eligiendo las costas griegas como idílico telón de fondo. Antes jugaron al despiste y anunciaron nada más casarse que iniciaban su periplo de enamorados, pero después las pistas les situó de nuevo en Melilla. Antes de descubrir las maravillas que ofrece Santorini, viajaron a Zaragoza el pasado 12 de octubre para estar en las celebraciones por la Virgen del Pilar.

Kiko Hernández en la televisión de Melilla Instagram

Ahora ya no hay vacaciones en mente, al menos no confesadas, pues su agenda profesional está cargada de buenas nuevas. Por un lado, Fran Antón sigue al pie del cañón en el teatro, mientras que Kiko Hernández apoya su andadura como productor y como marido. Él tiene lo suyo, al menos ha recuperado ‘Mejor llama a Kiko’ en las madrugadas de Telecinco, lo que le permite gozar de un privilegio que otros compañeros de ‘Sálvame’ no podrán disfrutar, pues han sido ‘vetados’ por la cadena por recordarles a tiempos convulsos, aunque bien respaldados por la audiencia.