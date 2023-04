Kiko Matamoros, rotundo, desmiente el acercamiento con su hija Ana

Después de todo el revuelo mediático en el que se ha visto envuelto Kiko Matamoros, el colaborador ha tenido que dar un paso al frente y salir a desmentir el supuesto acercamiento que podría haber tenido con su hija Ana después de haber visitado a Laura, algo que habría sentado muy mal a Marta López Álamo, pareja de Kiko Matamoros y archienemiga de la benjamina de la familia, con la que mantiene un conflicto desde hace más de tres años.

El colaborador de 'Sálvame', después de estar en el centro de la polémica, ha desmentido rotundamente que se haya producido un encuentro entre él y su hija Anita y, por tanto, una posible reconciliación. "¿De dónde ha salido eso? No es verdad", ha respondido Kiko Matamoros a la prensa. Además, ha querido asegurar que él siempre ha seguido a la influencer en 'Instagram'. "No he dejado de seguirla nunca", ha aclarado sobre Anita, algo que ella si hizo y al que ha querido, ahora, comenzar a seguir de nuevo. Para terminar, ha querido salir en defensa de su pareja. Marta López Álamo subió un vídeo llorando junto a un polémico texto, dejando entrever lo dolida que estaba por el supuesto acercamiento de su novio con la influencer. "Era para mejores amigos. Pero bueno. Es básicamente una situación que llevo aguantando 4 años de la que nunca hablaré pero me pesa. En fin, he llorado por este tema ya demasiado", escribió la prometida de Matamoros en un story, que borró al poco tiempo para no avivar más el fuego y la polémica familiar. El colaborador, sobre esto, también se ha pronunciado. "No tiene nada que ver con mis hijos" ha dicho sobre el vídeo de Marta López Álamo.

Matamoros con Anita y Marta en puerta de la clínica Quirón larazon

Sea o no verdad, lo cierto es que la polémica está servida. Ayer, Ana Matamoros pasó el día en casa de su hermana Laura, vivienda a la que también asistió Kiko Matamoros para visitar a su hija. Según el televisivo, ninguno de los dos llegó a encontrarse, pero Marta López Álamo parece ser que estuvo el día sola. A pocas semanas para la boda entre Matamoros y la modelo, da la impresión que, de momento, no van a protagonizar ninguna instantánea histórica familiar. ¿Acompañará la hija de Makoke a su padre en el día más importante de su vida con la influencer?