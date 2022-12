Kiko Matamoros y Marta López Álamo se casarán el 2 de junio en Madrid

La pareja lo ha desvelado a la revista “Lecturas”. Se casan en Madrid el próximo 2 de junio. Kiko Matamoros y la modelo Marta López Álamo, que actualmente viven en Dubái, por la agenda laboral de la influencer, ha confirmado que contraerán matrimonio en esa fecha y que será la basílica de San Miguel de Madrid el lugar en el que se darán el “Sí, quiero”.

La pareja mantiene una relación desde hace tres años, y asegura a la revista que “ya hemos comenzado con los cursos prematrimoniales”. Tras el enlace, Kiko Matamoros y Marta López celebrarán una gran fiesta en el Hotel Ritz de Madrid.

“Hay un tercer sitio que ya se conocerá para el fin de fiesta”, ha revelado el colaborador de televisión, quien tiene claro que los invitados a la boda serán los familiares y los círculos cercanos de ambos. “Estarán invitados mi familia, mis amigos, la familia de Marta y los amigos de Marta”, ha confirmado. “Tener a mis hijos a mi lado y que formen parte de, posiblemente, el día más especial de mi vida... Es un motivo de alegría poder estar rodeado de tu familia”, ha confesado Matamoros.

Con respecta a invitados de su trabajo, Matamoros ha explicado que estará rodeado de la gente con la que esta´”agradecido”. “Gente que me ha sostenido y me ha ayudado”. “Igual que no me invitó Belén Esteban a mí a su boda y lo entendí, supongo que nadie se enfadará porque no esté en la mía”, ha matizado.

Y tras la boda... la luna de miel. Ambos tienen claro dónde irán de viaje tras pasar por el altar. “Es algo diferente y especial a lo que poca gente tiene acceso por la poca disponibilidad que hay”, ha adelantado el novio, quien afirma además que le gustaría “tener un hijo con Marta”. Aunque la modelo no se ve de momento siendo madre. “Quiero seguir centrada en mi trabajo, pero sí que me encantaría dentro de un par de años. Quiero tener un hijo con él, o dos... Más de dos no”, ha matizado López Álamo.