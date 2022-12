Belén Esteban se alegra de no estar invitada a la boda de Kiko Matamoros

El dos de junio del 2023 tendrá lugar la boda de a Kiko Matamoros y Marta López Álamo, y en la lista de invitados faltarán muchos de los nombres de quienes comparten con el novio plató en “Sálvame”. Uno de los nombres ausentes en ese listado es el de Belén Esteban. Kiko ya lo ha confirmado.

La antaño princesa del pueblo, hoy rebautizadla como princesa del mercadillo de Paracuellos, muestra su satisfacción porque “así me evito comprar un traje o hacer un regalo”. Dato inequívoco de que pasa olímpicamente del enlace. Y ser una de las ignoradas por Matamoros no le quita el sueño.

La de San Blas no invitó a Kiko y a Marta a su boda con Miguel Marcos, su relación de entonces pasaba por momentos críticos, pero en estos momentos mantienen una somera amistad marcada por la cordialidad. Aún así, no se puede afirmar que se lleven a las mil maravillas, marcan las distancias y se limitan a respetarse mutuamente. Aunque es evidente que algunas subidas de tono de Kiko no le gustan lo más mínimo a la Esteban. Pero el resquemor se queda dentro, es como si hubiese un pacto de silencio entre ambas partes. Una paz temporal.