Las lágrimas de Anabel Pantoja por las críticas recibidas tras la boda de Susana Molina: "No entiendo cómo podéis expresar tantísima inquina con mi físico y mi vida"

La boda de Susana Molina y Guille del Valle ha sido uno de los grandes acontecimientos de la crónica social de nuestro país este fin de semana. Numerosos rostros conocidos asistieron al enlace de la pareja, como Anabel Pantoja o Dulceida.

Anabel Pantoja estalla en redes

Lo que iba a ser uno de los días más emotivos de su vida por todo lo que suponía, Anabel Pantoja ha estallado en redes por los numerosos comentarios negativos y críticas que ha recibido tras la boda de su íntima amiga por su look, un espectacular vestido de la firma de Rocío Osorno.

Entre lágrimas, la influencer ha emitido un comunicado, tremendamente dolida por el hate recibido en las últimas horas. "Hoy sí. Hoy habéis ganado el juego. Vuestro premio: hacerme daño. Hoy sí lo habéis conseguido", comienza diciendo en el escrito, visiblemente afectada por el odio de los comentarios. "Jamás imaginé que las redes pudieran convertirse en una guerra con bombas y metralletas. Sois malignos y encima os veo algunos las caras, vuestras familias, y no entiendo cómo podéis expresar tantísima inquina con mi físico y mi vida", continúa.

"¿Sabéis lo afortunados que sois de tener salud, vida, familia y amigos? Disfrutadla, por favor. No os metáis en perfiles que no seguís solo para soltar veneno. Eso no es sano para el cuerpo", finaliza en el escrito.

Anabel filtra el vestido de Susana por error

Además de esta polémica, Anabel Pantoja ha sido una de las protagonistas del finde por filtrar por error el vestido de Susana Molina en un story de Instagram. En el fondo de la imagen que publicó, aparece la influencer de novia, descubriendo el secreto mejor guardado de su boda.

Tras el desliz de Anabel, la fotografía se hizo viral en cuestión de minutos y ha sido una de las noticias más comentadas del fin de semana. De momento, ninguna de las dos se ha pronunciado públicamente sobre el asunto y ambas han corrido un tupido velo.