Lara Álvarez confiesa que sufrió bullying cuando tenía 9 años

"Hoy no he dormido nada. Me parece un momento muy importante lo que voy a compartir con vosotros. Es viajar al pasado y volver a encontrarme con una niña que lo pasó muy mal, así que permitidme que os hable del bullying en primera persona", empieza diciendo Lara Álvarez en un vídeo compartido en YouTube por Fundación ColaCao, dentro de su campaña Educando contra el bulllying.

La asturiana recuerda que era una niña de 9 años cuando se apuntó a un concurso de televisión y logró el segundo puesto ."Llegué con el premio para compartirlo con todos mis compañeros. Y cuál es mi sorpresa al ver que, en vez de suponer una alegría, en el momento en el que cruzo la puerta de clase, nadie me hablaba de repente". Además, contó que ningún alumno respondía a sus preguntas y que el único que lo hizo le dijo: "No me hables, que me vas a provocar un problema".

"No entiendes nada, eres una niña, vas ilusionada, compartes algo que es muy especial en tu vida y tus compañeros te reciben así. Recuerdo calmarme para que mis padres no notasen nada. ¿Qué les explicaba? ¿Todos mis compañeros no me hablan? Lo primero que pensé es 'he hecho algo mal y no sé qué es'", compartió sobre su sensación entonces.

La situación en el colegio no fue a mejor, según ha contado la periodista: "La cosa ya fue física. Recuerdo estar en el patio del colegio y recibir balonazos. O recuerdo un día que recibí hasta pedradas. Una vez me pegaron un chicle en el pelo y que me siguieran hasta el portal de mi casa era bastante común, con insultos por detrás y con una sensación terrible... Con nueve años piensas que en algún momento se cansarán".

"Seguro que esto os suena porque no suele ser la mayoría quien mueve el cotarro. Son una o dos. A través del miedo hacen que el resto, para que no les pase lo mismo, observen y no digan nada", añade la presentadora

Después contó cómo se enteró de un problema de salud en su familia escuchando la conversación entre su madre y su tia. "Era una cuestión de salud importante. Se me cae el mundo al suelo". Se metió en el baño del colegio para llorar y ahí fue cuando una de las niñas que la había acosado le pidió perdón. "Nos hemos portado muy mal contigo. Me he dado cuenta de que nos estamos pasando. Vamos a hacer las paces". Pero esta acabó contando delante de toda la clase lo que le ocurría. "Se lo vamos a decir a tu madre".

"Me rompo, empiezo a llorar en clase, me voy y ahí el mundo se para. Tras esto, empiezan las llamadas de teléfono a mi casa con amenazas: 'Le vamos a decir a tu madre que nos has contado lo que pasa'", expuso la presentadora.

Fue esto último lo que hizo a sus padres tomar conciencia de lo que le pasaba a Lara. "Qué suerte poder hablar, qué necesario. Cuántas cosas se entienden cuando de repente puedes sacar todo lo que llevas dentro, cuando empiezo a ver que alguien me cuenta que no es un problema mío".

"Tus acosadores te aíslan, quieren que te calles. Ante la duda, háblalo. Busca tu figura de referencia. En mi caso fueron mis padres. Puede ser un profesor o un amigo que te ayuda a sacar la valentía para poder contarlo, pero no te calles. Haz que lo te está pasando se sepa. Es la única manera de salir de ese problema", ha señalado la asturiana.