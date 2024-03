El nuevo florecer profesional de Lara Álvarez

Lleva más de 18 años en el mundo de la comunicación y es uno de los rostros más conocidos de la televisión. Lara Álvarez no necesita presentación y su extenso currículum la avala como una de las mujeres más admiradas y respetadas de la pequeña pantalla. Ayer, la periodista ejerció de embajadora de la nueva colección de Carmela, una firma de calzados a la que lleva ligada desde 2020 por «compartir valores». Como ella misma cuenta a LA RAZÓN, son unos zapatos y «todas las mujeres todoterrenos necesitamos sentirnos guapas y cómodas para que podamos enfrentar cualquier reto que se nos ponga día a día». Y en ese punto exactamente es en el que se encuentra Álvarez. Después de casi diez años en Mediaset, ha dejado la cadena por decisión propia para afrontar nuevos retos profesionales que la tienen muy ilusionada. A pesar del vértigo inicial de tomar esta decisión, ha cogido las riendas de su destino y se encuentra disfrutando del camino, recogiendo los primeros frutos de su primavera particular. «Creo que lo mejor que te puede pasar en la vida, o al menos a mí, es lo que me está sucediendo ahora: el poder elegir entre opciones para emprender un camino nuevo».

Lara Álvarez Gtres

Aun así, continúa teniendo muy buena relación con Mediaset y no descarta volver a la cadena en un futuro, pero, de momento, tiene un abanico de proyectos y oportunidades que no quiere desaprovechar: «Mediaset es una gran empresa y yo tengo la mía propia, y al final, cuando una tiene intereses distintos a la hora de evolucionar en la dirección profesional, en este caso de mi carrera, no podemos ir de la mano. No es que no me sintiera realizada, pero, para seguir avanzando en mi carrera, necesitaba nuevos retos».

Aunque todavía no puede desvelar ninguna de estas «propuestas que tiene encima de la mesa», sí confirma que, próximamente, va a anunciar «un proyecto que está muy relacionado con mis amigos peludos», trabajo con el que se encuentra muy ilusionada por ser una gran defensora de los animales. Junto a este, afronta otros que «no son incompatibles entre sí y pueden sumar entre todos». Y añade: «Como periodistas tenemos una responsabilidad de dejar buena semilla en el camino. Mi consejo para las nuevas generaciones es que entiendan quiénes son como personas. Que entiendan qué quieren dejar en la vida de los demás porque solo así van a ser el tipo de comunicador que hagan la diferencia», expresa sobre el nuevo rumbo de su vida.

Abrumada por todo el cariño que ha recibido a lo largo de todos estos años y tras anunciar su salida de Mediaset, Lara Álvarez se queda con el amor y respeto que ha sentido por parte de la audiencia: «Poder acompañar a tantas personas es una satisfacción enorme y lo que da sentido a mi trabajo. Saco una conclusión de todos estos años: ni las grandes audiencias son síntoma de una satisfacción profesional ni las bajas de un fracaso. El éxito es lo que le hace sentir a una a gusto y realizada con su trabajo».