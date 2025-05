Lara Dibildos rompe su silencio sobre el posible "affaire" de Terelu Campos y Álvaro Muñoz Escassi: "Apostaría a que ha sido después de estar conmigo"

El posible "affaire" que habrían tenido Terelu Campos y Álvaro Muñoz Escassi continúa acaparando todos los titulares de la crónica social de nuestro país. Desde que Makoke preguntó por esta posible relación en "Supervivientes", los protagonistas de esta historia no han sido del todo claros en sus explicaciones y sus respuestas no han hecho más que avivar este rumor.

Lara Dibildos rompe su silencio

La tercera en discordia de este presunto "affaire" es Lara Dibildos, íntima de Terelu Campos y ex de Álvaro Muñoz Escassi. La actriz y presentadora, tras el revuelo, no ha tenido más remedio que hacer frente a esta posible relación entre su amiga y el padre de su hijo, primero en "TardeAR" y horas más tarde ante los micrófonos de Europa Press.

"Nunca me lo ha contado ni una ni otro, pero eso que se han llevado ellos", comenzó diciendo la hija de Laura Valenzuela en el programa de Telecinco. Muy sincera, Libildos dejó claro que no le importaría que hubiera pasado este "affaire". "Si tengo que apostar... apostaría a que ha sido después de estar conmigo", declaró la ex de Escassi, añadiendo que ni el jinete ni Terelu "suelen contarle" con quiénes se acuestan y que "me cuadrarían ambas cosas". "Es algo sin importancia, algo que se habrán llevado los dos", expresó tajante.

Terelu Campos y Álvaro Muñoz Escassi hablan sobre su affaire en 'Supervivientes' Europa Press

Tras abandonar las instalaciones de Mediaset, Lara Dibildos volvió a pronunciarse sobre el asunto, aclarando que no sabía nada de este supuesto "affaire" y que "aunque si lo supiera y me lo hubieran contado en secreto, no venía aquí a contar ni pío". "No lo sé, pero me parece divertidísimo para un reality y están dando juego. Nos estamos riendo, entretenimiento", reconoció la productora de la obra "Santa Lola" protagonizada por Terelu Campos. "Terelu sabe latín de televisión y sabe que la iban a pillar diciendo no lo cuentes, ¿no? Aquí no han callado, han otorgado pero... oye, pues si pasó, eso que se han llevado. Me parece estupendo, que la vida hay que disfrutarla", zanjó.

Terelu y Escassi, únicos conocedores de la verdad

Los únicos que saben lo que realmente pasó son Terelu Campos y Álvaro Muñoz Escassi. Carmen Borrego, al igual que Lara Dibildos, aseguró en el plató de "Supervivientes" que no era conocedora de esta posible relación. "Álvaro ha sido pareja de su íntima amiga, Lara Dibilos. Antes de ella, a lo mejor, después de Lara, ya no lo creo", sentenció la hija menor de María Teresa Campos, añadiendo que "cuando uno se va de tarde, se toma una copa, uno quiere, los dos están dispuestos, pues adelante".