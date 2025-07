La bomba que Isa Pantoja se había “olvidado” dar tres semanas después de dar a luz

Isa Pantoja está aún transitando sus miedos, inseguridades y primeras veces con su segundo hijo, el pequeño Cairo. Un instante vital precioso, que le llena de felicidad, pero que se le ha agriado un tanto al experimentar cierta depresión postparto. Una dualidad de sentimientos enfrentados que la mantienen en una auténtica noria de emociones, entre subidas y bajadas de ánimo que la tienen desesperada. Pero poco a poco va recobrando el equilibrio perdido y disfrutando de las mieles de su nueva vida familiar. Una que, por cierto, tan solo tres semanas después de dar a luz, traslada a Marruecos para sorpresa de todos.

Isa Pantoja y Asraf Beno no habían dado pistas de su intención de viajar al país vecino. Y menos cuando su retoño aún no ha cumplido el primer mes de vida. Un pequeño que está descubriendo mundo y que en sus primeros días de vida pasará por dos continentes diferentes, aunque separados por una hora de avión. Y lo hace en plenas crisis por los habituales cólicos que tanto desesperan a los bebés, así como a sus padres. Aun así, después de visitar al fisioterapeuta pediátrico, los síntomas remitieron y se han aventurado a viajar.

Isa Pantoja y Asraf, rumbo a Marruecos

Aún no han tomado el vuelo, pero parece inminente que la pareja y sus hijos viajen hasta el norte de África. Ha sido la influencer la que se ha encargado de dar a conocer la buena nueva de su escapada marroquí a través de sus redes sociales. Lo hacía como si tal cosa, al caer en la cuenta de que se le había escapado este importante detalle y no lo había comunicado a sus fans, como así hace con cada paso que da. Durante su embarazo ha desgranado cada instante, preocupación o alegría, lo mismo que ha hecho en el postparto del que aún se recupera. Pero se olvidó de comentar que tiene billetes comprados para viajar a Marruecos.

Story de Isa Pantoja Instagram

A través de una fotografía en sus historias temporales de Instagram, Isa Pantoja toma una foto desde un restaurante en la que cede todo el protagonismo a unas bolsas. Se había ido de compritas para quemar tarjeta de crédito y darse algún que otro caprichito que le subiese el ánimo. Pero no se trataba de despilfarro, pues estaba pensando en su próximo periplo: “Hemos aprovechado para hacer unas compras para nuestro viaje a Marruecos. No os lo había dicho y me hace muchísima ilusión”, desvelaba lo que se había guardado como un secreto.

Un viaje que no es tanto de placer y mucho menos de turismo, como así han sido sus otras tomas de contacto con el país vecino. Esta vez, su viaje a Marruecos tiene una clara explicación familiar y es que llevan al pequeño Cairo a conocer a su familia paterna. A Asraf Beno le hace ilusión presentar su retoño a los suyos y que comience a empaparse de sus raíces árabes.