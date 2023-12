Lara Dibildos vende el chalé que heredó de su madre por 4,2 millones de euros

Han pasado nueves meses desde la despedida de Laura Valenzuela. La muerte de la presentadora ha supuesto un mazazo muy duro para todos sus seres queridos, especialmente para su hija, Lara Dibildos, con la que estaba muy unida y formaban un tándem personal inquebrantable. Pero su ausencia se hace pesada y quizá mantener sus recuerdos y aquellos lugares en los que se encerraron sus años de felicidad hacen mella en sus íntimos. Quizá por este motivo, su hija haya decidido poner a la venta el chalé que heredó de su madre en Marbella, como así ha anunciado la revista ‘Semana’.

Laura Valenzuela Alberto R. Roldán La Razón

La mansión con aires mediterráneos de Laura Valenzuela está emplazada en una de las mejores zonas de la Costa del Sol, concretamente en la elitista urbanización de Guadalmina Baja. Eso explicaría en parte el elevado precio que Lara Dibildos pide por ella, 4,2 millones de euros. La vivienda se encuentra levantada sobre un terreno de 4.000 metros cuadrados. Cuenta con 859 metros cuadrados construidos, distribuidos en dos alturas, con ocho habitaciones, cinco cuartos de baño y todo tipo de comodidades para hacer la estancia inolvidable. Pese a todo, la actriz de 52 años no desea pasar más veranos entre sus muros, especialmente porque no está su madre y no será lo mismo sin ella.

Entre los encantos de la residencia en la que veraneaba Laura Valenzuela también está un amplio porche en el que disfrutar de veladas con sus amigos, una espectacular piscina, una zona solárium e incluso pozo de agua potable privado y placas solares para ser autónomo. Pero también su situación es estratégica. Rodeada de zonas ajardinadas, el popular campo del golf y numerosos clubes deportivos, a un paseo del mar y con restaurantes y tiendas de renombre. Tanto, que considera que la exclusiva residencia de verano es tan impresionante que supone un activo inmobiliario ideal para ayudarle a sus propios planes de futuro y es que la actriz también quiere cambiar de aires respecto a su vivienda de Madrid.

Lara Dibildos GTRES

La ex de Álvaro Muñoz Escassi y Cándido Conde-Pumpido quiere mudarse a una nueva casa en la capital española. Actualmente vive en Madrid, en un apartamento de 500 metros cuadrados en el Paseo de la Castellana, donde se mudó con sus hijos cuando su madre cayó enferma y que también ha heredado. Tras una reforma, se dividió la residencia en dos, pero ahora se plantea la duda de su venderla o si alquilarla, pero lo que tiene claro es que no quiere vivir más ahí. Desea encontrar un nuevo hogar, más pequeño, pero sin renunciar a las mieles del centro de la capital. La venta del chalé de Marbella, cuyo precio de salida se ha fijado ya en 4,2 millones de euros, seguramente le permitirá encontrar sin mayores problemas la vivienda ideal en la que establecerse definitivamente, sin preocupaciones.