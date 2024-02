Laura Caballero, operada de un cáncer: muestra la cicatriz en su cuello

Laura Caballero, sobrina del productor José Luis Moreno, ha roto el celo con el que mantiene su vida privada. Nunca quiere convertirse en protagonista de la noticia, pero esta vez ha entendido necesario dar a conocer a sus fieles seguidores que está pasando por un bache de salud. Y es que la creadora de series como ‘La que se avecina’ o ‘Machos alfa’ ha anunciado este jueves que ha sido operada de cáncer. Una noticia que ha impactado mucho a sus fans, que no están acostumbrados a revelaciones personales por su parte, y que se han topado con una imagen de ella en primer plano en la que se puede ver la cicatriz que luce en su cuello.

La directora y guionista, entre otras genialidades que hacen de sus creaciones éxitos que conquistan al público y la crítica, no ha querido entrar demasiado en detalles. Tan solo ha dejado constancia de que ha pasado por quirófano, sin precisar cuándo ha tenido lugar, ni cómo se encuentra tras este revés médico. “Bye carcinoma”, se limita a decir para que el resto saque sus conclusiones, mientras cede todo el protagonismo a la pequeña cicatriz que ha quedado como resultado de su intervención quirúrgica.

Con esta publicación, Laura Caballero no solo deja constancia de su operación por un carcinoma, sino que también evidencia que tampoco quiere darle mayor relevancia. Al menos no de cara a la galería, al no dar mayores explicaciones que vayan más allá de anunciar que su mal se ha ido, de ahí que se despida de él como si tal cosa. Como cabría esperar, su publicación se ha llenado de cientos de mensajes de sus seguidores, entre ellos muchos rostros conocidos y amigos que han compartidos horas en el set de rodaje de algunas de sus exitosas ficciones.