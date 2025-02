Laura Escanes explica el gesto que Casillas tuvo con ella en redes

Este fin de semana, Laura Escanes se ha pronunciado sobre el "follow" que recibió de Iker Casillas en Instagram, aunque a diferencia de Claudia Bavel, nunca llegó a recibir ningún mensaje directo de él.

Así lo ha declarado la influencer durante su asistencia a la cena previa a los Premios Goya 2025, organizada por Goa Organics, donde atendió a los medios. Durante su conversación con la prensa, la catalana reveló que Casillas también la seguía a ella en redes sociales. "Sí. No sé si aún me sigue. En su momento sí que me seguía, pero me sigue mucha gente", comentó. "A lo mejor le gusta mi contenido y mis skins routines y todas estas cosas", añadió irónicamente.

Además quiso dejar claro que su relación con Casillas no va más de eso. "No me sorprende nada en la vida ya, pero no, nunca me ha escrito", afirmó. "Hay mucha gente que me sigue porque tenemos mucha gente en común. Entonces, a lo mejor, no lo sé...", quiso zanjar la polémica restándole importancia al asunto.