Claudia Bavel tumba a Luis Cepeda en su intento de desenmascararla por Iker Casillas

Luis Cepeda, quien fuese concursante de ‘Operación Triunfo’ y pareja de Aitana durante la experiencia, ha querido defender a Iker Casillas. No vía con buenos ojos que Claudia Bavel le haya puesto en jaque y desvelado su supuesta relación de más de un año, en la que incluso dice que se planteó la posibilidad de traer niños al mundo. El cantante lo hacía de manera pública: “No seré yo quien defienda a mi capitán, pero las hay buscadas y las hay que buscan”. Un mensaje criticado por sus dosis de machismo, pero que ha desvelado lo que hubo entre ellos. Más bien, lo que no hubo. Y es que el artista pretendía vender que la actriz de cine para adultos trató de seducirle en busca de fama, pero no le podría haber salido peor la jugada. Y es que ella ha terminado demostrando que fue él quien iba tras ella, además de que lo hacía mientras tenía pareja. El escándalo es mayúsculo en redes sociales.

Claudia Bavel responde a acusaciones de destapar su romance con Casillas para ir a un reality

La joven ha sido relacionada con Iker Casillas, después de que fuesen fotografiados juntos paseando por las calles de Barcelona. Esto dio pie a que ella contase los detalles más íntimos de su relación, diciendo que comenzó siendo abierta, para después cerrarse ante el surgimiento de sentimientos. Pero no solo el exfutbolista está en su lista de conquistas, pues también hay otros nombres potentes como Ozuna, Bud Bunny, Vinicius Junior, Neymar, Suso Álvarez… pero no el de Luis Cepeda. El cantante ha querido denunciar que ella trató de seducirle como cree que ha hecho con otros rostros conocidos, incluso publicando un pantallazo de su conversación en la que ella le hablaría para buscar un encuentro. Pero nada más lejos de la realidad, pues después ella desmontó su versión publicando la conversación completa, que comenzó cuando él le envió un emoticono de unos ojitos.

Claudia Bavel le ha dejado por los suelos y sin recursos. Luis Cepeda quiso lapidarla ante una horda viral en redes sociales, pero salió escaldado al comprobarse que había manipulado la conversación a su antojo. Un mensaje que, por cierto, poco después eliminó. Sobre todo esto ha sido preguntada la otrora amiga de Iker Casillas y ahora enemiga en los tribunales: “¿Qué te parece que ahora es Luis Cepeda el que sale para dar a entender que eres tú la que te pones en contacto con famosos?”, a lo que la modelo de Only Fans responde divertida: “Bueno, uno más que se retrata solo y de la poca neurona que tiene también el chaval”. La reportera parece estar con ella en que quizá no lo ha hecho del todo bien: “Ha metido un poco la pata, porque supuestamente por aquel entonces tenía novia”. Algo reconfirmado por la protagonista: “Me ha parecido muy tonto, porque luego me contestó y me dijo que había editado yo la conversación, pero me da igual. Se está uniendo mucha gente al carro, pues muy bien…”.

Conversaciones de Claudia Bavel con Luis Cepeda Instagram de ella

Lo que sí quiso dejar claro Claudia Bavel es que entre ambos no ha sucedido nada y que su relación se reduce simplemente a lo mostrado en redes sociales, una mera conversación que no llegó a más: “Él no ha estado conmigo, gracias a Dios, que quede claro. Fueron cuatro freses que él ha cambiado para ponerlas a su favor y ya está”. Y es que la joven, que esta noche se sienta de nuevo en ‘De viernes’ a hablar de Iker Casillas, parece no estar muy interesada en dar más voz a Luis Cepeda, a quien ya le ha dicho en uno de sus mensajes virales que “más que cantar, das el cante”. Él ya se ha retirado del combate que inició y prefiere guardar silencio.