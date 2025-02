Guerra influencer: Laura Escanes siembra la duda sobre la relación de Kiko Matamoros y Marta López Álamo

Las palabras de Laura Escanes sobre la diferencia de edad en las parejas han provocado un revuelo tremendo, sobre todo teniendo en cuenta que estuvo casada durante siete años con Risto Mejide, un hombre que le saca 20 años.

Kiko Matamoros y Marta López Álamo se han sentido atacados por las declaraciones de Escanes, puesto que también existe una gran diferencia de edad entre ellos, y dejaron muy claro que no comparten su punto de vista. "El momento vital no es proporcional a la edad, en nuestro caso estamos en un momento vital parecido y tenemos 40 años de diferencia de edad", dijeron en el pódcast "Prohibido solteros".

Además, recordaron a Escanes que su relación con Álvaro de Luna, de su misma quinta, duró mucho menos que su matrimonio con Mejide, que bajo su punto de vista terminó por razones que nada tenían que ver con su edad: "Ella ha justificado de alguna manera que ya dejó de estar enamorada y se empezó a fijar en otras personas y lo más fácil es darle a la diferencia de edad".

Una guerra entre influencers en la que parece que Laura Escanes no quiere entrar, aunque con muy pocas palabras sí ha sembrado la sombra de la duda sobre la relación entre Matamoros y Escanes.

Laura Escanes en los GenZ. Gtres

“¿A ver si no están tan bien en casa?”, ha comentado la creadora de contenido en los Premios Genz, dejando caer que la felicidad que Matamoros y López Álamo exponen podría no casar con lo que se vive de puertas para adentro. Eso sí, prefiere zanjar ahí la polémica y no echar más leña al fuego: “Estoy muy tranquila y muy feliz y muy agradecida por todo el trabajo que tengo, la gente que me rodea y todo está genial, la verdad”.

Además, Escanes no tuvo problema a la hora de aclarar cómo afectó la diferencia de edad a su relación con Risto Mejide: “Lo que os he dicho siempre, yo fui muy feliz hasta que dejé de serlo y no pasa nada. Y la diferencia de edad es complicada. Yo sigo manteniendo mi opinión, que para eso lo he vivido y puedo explicar cómo me siento”.

Una cuestión, sin embargo, sobre la que Risto Mejide prefiere no pronunciarse. El presentador fue abordado por la prensa mientras caminaba por la calle con su pareja, Grecia Castta, y evitó comentar una sola palabra sobre las declaraciones de su ex su la diferencia de edad que pudo desembocar en el final de su relación.