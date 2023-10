A Laura Escanes se le va la mano con una broma pesada a su hermano pequeño

Laura Escanes está de estreno y es que acaba de comenzar la segunda temporada de su podcast ‘Entre el cielo y las nubes’. Una de sus invitadas ha sido la artista musical Mar Lucas, con la que se ha sentido cómoda para hablar sobre banalidades, así como temas más serios como la ansiedad, sus miedos, la exposición a las redes sociales y, de paso, los momentos de su vida en los que realmente han sido “malvadas”. Eso sí, se han centrado en las “maldades” que han sufrido sus hermanos, víctimas de sus ocurrencias hasta el punto de protagonizar bromas muy pesadas que han escandalizado a propios y extraños.

Laura Escanes @lauraescanes

La novia de Álvaro de Luna ha tenido que confesar una de las peores bromas que le ha gastado a su hermano Albert, cinco años más pequeño que ella. Unas anécdotas que vienen a demostrar cómo es ella cuando quiere tocar la fibra sensible y salirse con la suya: “Yo iba a hacer daño en el corazón”, reconoce a su entrevistada antes de comenzar a narrar su macabra broma a su hermano, que por aquel entonces era tan solo un niño inocente.

“Teníamos unas tortugas en casa, de estas pequeñitas. Un día me vino, yo estaba en la habitación, y me dijo: ‘Laura, ¿qué pasa si me he comido comida de tortugas? Y yo dije ‘esta es la mía”, se relamía Laura Escanes ya desde el inicio de la historia, al saber lo graciosa que es ahora para todos, aunque a su hermano casi le cuesta la propia vida el susto que se llevó. “Le digo que ‘¿cuántos te has comido?’ y dice ‘no sé, como un poco así’ (señala con los dedos una porción pequeña)”.

Pese a ello, la oportunidad de reírse era tan jugosa que no pudo desaprovecharla. Laura Escanes continúa: “Y yo empiezo: ‘Albert, Albert, Albert, te vas a morir, ¿cuánta te has comido exactamente?”. El pobre ya comenzó a asustarse, mientras que la influencer se venía arriba: “Entonces le digo ‘Te queda media hora de vida’. Él empezó a correr por todo el pasillo y yo ‘Corre, vete a despedir de papi y mami, corre, corre’ y él ‘no, no’”.

Aún lo recuerda entre risas, pero no le hizo tanta gracia a su hermano y, mucho menos, a sus padres: “Te puedes imaginar la bronca que me cayó”. Eso sí, dice que su hermano, a quien saca cinco años, ya le ha perdonado y seguramente en las reuniones familiares esta historia sea ya una de las favoritas de todos, menos del protagonista que cayó en la trampa de su ingeniosa hermana.