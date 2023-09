Laura Escanes publica las fotos ‘secretas’ que guardaba de Álvaro de Luna

Laura Escanesestá muy enamorada. No puede ocultarlo. No es que presuma de Álvaro de Luna en su papel como influencer, sino que luce a su novio con especial orgullo porque así lo siente. Antes no era tan generosa con Risto Mejide, padre de su hija Roma, aunque también le daba su sitio en sus perfiles, quizá porque la popularidad le llegó gracias a él. Pero ahora está inmersa en un nuevo noviazgo y pare estar viviendo un auténtico cuento de hadas. Y no solo por lo que dice de su chico, sino también por los especiales momentos que comparten juntos y que ahora ha desvelado a sus seguidores a través de unas fotos inéditas que están causando furor. Un carrusel de instantáneas que no deja lugar a dudas: forman una pareja idílica.

Laura Escanes y Álvaro de Luna Instagram

No serán quizá sus mejores fotos, pero sí las que van directamente a su álbum más íntimo. Aquellas que muestran instantes para el recuerdo, momentos que jamás quieren olvidar. Días cargados de romanticismo en los que sacaron la cámara de su móvil para dejar constancia, aunque nunca antes habrían pensado en publicarlas para que todos las viesen. Sin embargo, se trata de un día especial, pues este jueves 28 de septiembre, Álvaro de Luna cumple 29 años y su novia no ha querido desaprovechar la ocasión para demostrarle a todos lo enamoradísima que está, a pesar de que al principio nadie apostaba por su romance.

Laura Escanes y Álvaro de Luna Instagram

Laura Escanes y Álvaro de Luna están cerca de celebrar su primer aniversario como pareja, aunque la fecha exacta tan solo ellos la saben. Se conocieron el año pasado en Tenerife, concretamente en la gala de los premios Cadena Dial. Ella acababa de anunciar su separación de Risto Mejide tras siete años de amor, pero dos meses después surgieron las primeras fotos de ambos, demostrando que su cercanía nada tenía que ver con una simple amistad. De hecho, el plan tampoco dejaba lugar a dudas, pues habían emplazado sus arrumacos en Canarias.

Laura Escanes y Álvaro de Luna Instagram

Han tardado mucho en confesar lo que los une, pero ahora no dudan en gritarlo a los cuatro vientos, especialmente ella, que ha aprovechado el cumpleaños de su chico para abrir el álbum privado de su romance. “Por volver a creer, Feliz cumpleaños loquitoooooo. Te quiero”, escribía Laura Escanes como acompañamiento a sus fotos con Álvaro de Luna que más éxito está cosechando en su perfil de Instagram y es que sus más de 2 millones de seguidores han sabido valorar lo inédito de este carrusel de instantáneas, en la que también aparece Roma.