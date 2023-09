Risto Mejide compra un anillo de 7.000 euros, ¿compromiso con Natalia Almarcha?

Habían pasado página, pero Risto Mejide y Natalia Almarcha decidieron darse una segunda oportunidad. Se filtró que Natalia se habría cansado de las presuntas deslealtades del presentador, además de algunas conversaciones del publicista con otras mujeres a través de las redes sociales y dejó claro que no quería saber nada más de él: "Por mi salud mental, necesito ya que paren de crear noticias, que se olviden de mí, que no me relacionen. Si yo he pasado página y he cambiado hasta de libro, que se actualicen", declaró.

Sin embargo, este verano han sido fotografiados juntos en Granada, una escapada que ella titulo en Instagram con un "fin de semana que llevaré siempre tatuado en el corazón".

Ahora, en lo que parece un paso más en su relación, el publicista ha comprado un anillo, de más de 7.000 euros en una firma de lujo. ¿Cuál es el destino? ¿Es un anillo de compromiso para la joven? Ha sido precisamente una persona de a pie quien ha dado detalles de la última adquisición de Risto en Andalucía, según publica Semana: "Lo he visto en la Joyería Suárez de Granada comprando un anillo híper caro de 7000 euros. Sabiendo esto era para Natalia fijo", escribió una joven en la Red. Él, de momento, ha preferido no aclarar la destinataria del mismo.