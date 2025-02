Laura Escanes reaparece tras confirmar su relación con Joan Verdú: "Todo está yendo muy bien"

Laura Escanes ha reaparecido ante las cámaras tras confirmar su idilio con Joan Verdú, un conocido profesor de esquí con el que habría recuperado la ilusión en el amor. De hecho, la influencer y el deportista no se esconden y han compartido sus primeras imágenes juntos en la nieve.

Pletórica, la creadora de contenido no puede disimular lo feliz que se encuentra por el buen momento que atraviesa, tanto a nivel laboral como sentimental. Estoy "muy contenta" porque "todo está yendo muy bien", ha confesado Laura Escanesdurante la presentación de los productos Miin Cosmetics en Madrid.

A pesar de ser una persona muy romántica, la influencer ha explicado que el amor nunca ha sido una de sus prioridades. "Me encanta el amor, pero no me vuelvo loca así, ¿no? Entonces, encontrar ese momento para mí, escucharme, las cosas vienen cuando tienen que venir, entonces, muy bien, muy feliz", ha expresado Escanes.

La "it girl", a pesar del buen momento que atraviesa, también se ha sincerado sobre la importancia de la salud mental, hablando con total naturalidad sobre la ansiedad que padece desde hace años. "Llevo mucho tiempo en terapia y la verdad que he tenido momentos bastante complicados y yo creo que es importante también darle espacio a la salud mental", ha declarado la joven, lamentándose de que "no todo el mundo tiene la opción y hay muchas listas de espera y ojalá la salud mental se valorara muchísimo más".

Joan Verdú, la nueva ilusión de Laura Escanes

La influencer confirmaba su relación con el deportista la semana pasada, en uno de los desfiles de la 81 edición de la MBFW de Madrid. "Estoy muy bien, estoy muy contenta. Estoy muy feliz", declaró Escanes. Verdú, tras el primer paso de la "it girl", compartió este fin de semana las primeras fotografías con Laura en la nieve.