El valioso consejo de Laura Escanes a José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo sobre la paternidad

José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo esperan su primer hijo en común. Fue el propio alcalde de Madrid el encargado de desvelar la feliz noticia a través de un escueto comunicado en su perfil de Instagram, donde acumula más de 215.000 seguidores. "Pronto seremos tres en la familia", escribió Martínez-Almeida.

El matrimonio cumplirá este 2025 su sueño de formar una familia. "No lo voy a negar. La felicidad es completa. Yo ya no lo esperaba, tengo que decirlo", declaró el alcalde de Madrid el pasado lunes durante su primer acto oficial tras confirma la noticia. Almeida no puede estar más feliz por la llegada de su primer hijo al mundo y ya ha avisado de que se cogerá la baja de paternidad. "Cojo la baja por paternidad no solo por imperativo legal, sino por convicción. Yo creo que es un momento tan especial y tan extraordinario en la vida que no debe perderse ni un segundo", declaró el político, totalmente ilusionado.

Ante esta primeriza maternidad, Laura Escanes ha querido enviarles un consejo a los futuros papás durante la alfombra roja de los Premios Next Generation Men's Health. Muy sincera, la influencer les ha dicho a Almeida y Urquijo que no hagan caso a "ningún consejo que les den". "Yo creo que cuando eres madre te das cuenta de todos los consejos que recibes y que muchas veces es mejor no hacer caso y hacer lo que tú consideres", ha expresado la creadora de contenido.

Un año de casados

José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo celebrarán el próximo 6 de abril su primer año de casados. La pareja pasó por el altar un año después de comenzar su relación sentimental, en mayo de 2023. Este 2025, el matrimonio dará la bienvenida a su primer hijo en común. Según ha desvelado el alcalde de Madrid, de momento no han pensado en ningún nombre porque no saben aún el sexo del bebé.