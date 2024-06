Laura Escanes se sincera sobre su divorcio con Risto Mejide: "Lo viví como un fracaso"

Fue el pasado 22 de septiembre de 2022 cuando Risto Mejide y Laura Escanes anunciaron su separación, después de siete años de relación y una hija en común. Más de un año y medio después, la influencer ha concedido una de sus entrevistas más personales en el videopodcast "Fuego Amigo" de Darío Eme Hache en la que se ha sincerado sobre cómo vivió la separación con el publicista, con el que conformaba una de las parejas más mediáticas del panorama nacional.

Según ha desvelado la creadora de contenido, vivió su ruptura como "un fracaso": "Yo lo viví como un fracaso porque yo soy muy romántica y yo creo en el amor para toda la vida o creía en el amor para toda la vida. Creía en las familias con hijos para toda la vida que no se separan y que son felices. Y más viniendo de mis padres, que se habían separado y que había tenido que vivir esa parte de coger maletas y no quería que mi hija viviera eso y no puedes evitar algunas cosas". Laura Escanes es hija de padres separados y quería intentar evitar que su hija viviera todo lo que ella vivió de pequeña y por eso sabía "lo que se tiene que hacer" para que no ocurriese eso. Finalmente, su matrimonio se rompió, sintiéndose que "había fallado como madre".

Aunque ha intentado que su hija no sufra, es consciente de que no puede evitarlo, ya sea por un motivo u otro. "Pero sí, lo sentí como un fracaso personal y como de no poder darle a mi hija una familia feliz, entre comillas, porque sé que tiene una familia feliz". Laura Escanes está trabajando arduamente en quitarse la culpa pero, como ella misma ha reconocido en la entrevista, a veces le vuelve cuando ve en Instagram familias felices y siente que ella "no ha podido" dárselo a su hija, más sincera que nunca.

Laura Escanes, ¿ilusionada de nuevo?

Después de su abrupta ruptura con Álvaro de Luna, con el que vivió un intensoy fugar romance en 2023, Laura Escanes ha sido relacionada sentimentalmente con diferentes chicos. En las últimas semanas, la influencer ha vuelto a acaparar todos los titulares de la crónica social de nuestro país por su supuesta nueva relación con Mikel Alors, el joven que le podría haber devuelto la ilusión en el amor. Aunque ninguno de los dos se ha pronunciado sobre el asunto, la creadora de contenido compartió un post de sus últimas vacaciones en Menorca en el que aparecía una mano acariciándole la espalda, haciendo saltar todas las alarmas sobre la misteriosa identidad de su acompañante. Aunque no etiquetó a nadie en la publicación, todo apunta a que es Mikel Alors el que ha disfrutado con la creadora de contenido de unos días de desconexión tras finalizar el rodaje de "La travessa", el programa que presenta Escanes en la televisión catalana, donde se conocieron ambos jóvenes.