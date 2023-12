Laura Escanes confiesa qué sintió al firmar el divorcio con Risto Mejide

Aunque les ha costado mucho conseguirlo, Risto Mejide y Laura Escanes ya están oficialmente divorciados, después de que hayan podido firmar los papeles y disolver su matrimonio. Fue la semana pasada cuando pudieron separar sus caminos de forma legal, aunque hasta ahora han preferido mantener el silencio sobre este decisivo paso. Sin embargo, la influencer ha roto su silencio al respecto, después de que se comentase que su reencuentro ha sido “un poco frío”. Un detalle deslizado por Laura Fa y Lorena Vázquez, que retrataron cómo fue la cita en la que ambos acudían para romper lazos definitivamente. Ahora ella ha hablado de ese instante.

Risto Mejide y Laura Escanes se separan Instagram Instagram

“Es un paso natural cuando te separas, un momento que tiene que llegar”, asegura Laura Escanes en conversación con la revista ‘Diez Minutos’. Además, en respuesta a cómo han definido las periodistas este encuentro con su ya exmarido, asegura que “no lo ha vivido con más importancia”, pues parece haberse hecho ya a la idea de que lo suyo estaba roto. De hecho, ahora está en pleno duelo por otra ruptura, la de Álvaro de Luna, cuyo romance la tenía muy ilusionada, hasta que al final no le ha quedado más remedio que reconocer que el amor con el cantante tampoco ha llegado a triunfar.

“Al final, tanto para él como para mí, nuestra prioridad es Roma y estamos súper alineados en eso. Mientras eso sea así, siempre va a estar todo bien, así que ningún problema”, continuaba detallando la influencer a la citada publicación. Quiere ofrecer una imagen de normalidad en un proceso en el que dos personas han entendido que su vínculo se ha roto y desean mirar al futuro sin los lazos del matrimonio que les unió. Ahora están divorciados, tras lo que fue para ambos un romance muy intenso que incluyó paso por la vicaría y que duró exactamente siete años, tres meses y veinticuatro días, como así reconocía el propio publicista.

Laura Escanes se pronuncia sobre su ruptura con Álvaro de Luna: "Ha sido una parte de mi vida preciosa" Redes sociales

Esta cuenta la hizo cuando Risto Mejide anunció a través de sus redes sociales que su matrimonio con Laura Escanes había llegado a su final. Reconocía que este tiempo “no ha sido perfecto, y aun así, o igual por eso, seguramente hayan sido los mejores de mi vida. Hemos pasado tanto juntos y aprendido tantas cosas (muchas buenas y otras que me hubiera gustado no tener que aprender) que, antes de seguir cada uno por su lado, solo queda sentirse muy agradecido por el camino andado”.

También Laura Escanes quiso reconocer que fueron “siete años maravillosos. También duros. Pero ha sido un regalo compartir mi vida contigo. El amor no se acaba. No muere. Y te seguiré queriendo el resto de mis días. Si tenía que vivir todo esto y conocer lo que es el amor, tenía que ser contigo. Me imaginé la vida entera contigo y me has hecho creer en la eternidad”. Ahora ya han firmado los papeles del divorcio y han rehecho sus vidas con nuevos amores, nuevos proyectos y nuevas ilusiones. Pero siempre unidos por su pasado, que incluye una preciosa niña.