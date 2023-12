La inesperada respuesta de Risto Mejide al ser preguntado por Laura Escanes

Risto Mejide fue uno de los muchos celebrities que acompañaron anoche a Alejandro Sanz en la fiesta temática de cabaret que organizó en el Teatro Barceló de Madrid por su 55 cumpleaños. Junto al presentador, numerosos rostros conocidos de diferentes esferas de nuestro país arroparon al cantante en una de las noches más especiales de su vida. Nadie se quiso perder el aniversario del compositor en su año más convulso, anímicamente hablando.

El publicista no dudó en deshacerse en halagos hacia Alejandro Sanz nada más llegar a la celebración. En solitario, sin la compañía de Natalia Almarcha, la mujer que le ha devuelto la ilusión en el amor tras su sonada separación con Laura Escanes, atendió a la prensa que esperaba en las puertas de la discoteca a todos los invitados al evento.

Risto Mejide y Laura Escanes KAB GTRES

"Es uno de los artistas más grandes que ha dado nuestro país y se lo merece todo. Además, es un tipazo", comienza diciendo Risto sobre Alejandro. Sobre el artista y la cantidad de invitados que asistieron al cumpleaños, el publicista asegura que "aparte de ser muy grande, es muy generoso", por eso "recibe lo que da". Para el año que viene, el presentador le desea "muchísimo éxito, muchísimo cariño de todos sus fans y amigos", algo que siempre ha tenido.

Eso sí, tras escuchar la palabra amor, Risto Mejide prefiere no meterse en ningún berenjenal. "Ya sabéis que ahí no entro nunca", señala el presentador. A pesar de la negativa, lo cierto es que el televisivo está viviendo una luna miel al lado de Natalia, después de varias idas y venidas. Laura Escanes, su ex, no ha tenido tanta suerte en el terreno sentimental y termina el año soltera, después de haber vivido una intensa relación sentimental con Álvaro de Luna. Sobre este asunto, la prensa, como era de esperar, preguntó al publicista por la influencer y lo que le desea para el próximo 2024 a la madre de su hija Roma. "Un beso y abrigaos bien", zanjó Risto al escuchar el nombre de Laura, cortando con su intervención. Parece ser que, a diferencia de la "it girl", no quiere hablar de nada relacionado con la joven, con la que firmó hace unos días el divorcio.