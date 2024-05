Laura Escanes, clara sobre sus relaciones pasadas: “Nos han hecho adictas a la validación ajena”

Laura Escanes ha reanudado poco a poco su ritmo en las redes sociales, con algunas publicaciones que siguen teniendo que ver con Álvaro de Luna y la ruptura que conmocionó a todos los seguidores de la pareja. Lo cierto es que su relación no era la mejor desde antes de que anunciaran su ruptura. Entre sus historias de “Instagram” o incluso en su propio podcast, “Entre el cielo y las nubes”, ha compartido un sinfín de referencias con las que no ha dejado a nadie indiferente.

“Pensemos si por algún momento no hemos dejado de lado nuestro propio bienestar por un amor que sabíamos que no nos convenía. Yo podría levantar la mano la primera. ¿Por qué seguimos en relaciones con hombres que no nos quieren o no nos valoran como merecemos?”, se preguntaba en un programa en el que ha querido hacer énfasis en que “se sigue mirando con mucho prejuicio a las mujeres que pasada una edad siguen solteras”, prosigue haciendo hincapié en el hecho de que a las mujeres les han hecho creer que “nuestro mayor valor reside en ser guapas y gustar a los demás. Nos han hecho adictas a la validación ajena”, concluye en su adelanto para demostrar que Laura Escanes es una mujer fuerte que cada vez sabe mejor lo que quiere y lo que no está dispuesta a tolerar.

Unas palabras que se trasladan a las experiencias románticas vividas por la influencer, sobre todo su última conocida con Álvaro de Luna. Desde su cuenta de “X” quiso poner punto final al dramático análisis que se estaba haciendo de su ruptura, así como de las palabras que en más de una ocasión le ha dedicado el cantante. No han sido pocas las personas que han salido en defensa de la cantante: “Está diciendo que no mienta en sus canciones básicamente. Que el de Luna le echa cuento”, decía por la citada red una de sus seguidoras.

La influencer ha retomado prácticamente la normalidad, sin olvidarse del daño vivido. Actualmente ha arrancado un nuevo proyecto que la mantendrá ocupada durante las siguientes semanas: “Ya pido perdón por adelantado”, comenzaba diciendo a sus seguidores en su perfil de “Instagram”. “Mi contenido va a ser maquillándome, paisajes increíbles y poco más durante las próximas dos semanas porque estamos grabando y no os puedo enseñar muchas cosas… Pero algunas sí. Sin que se sepa muy bien donde estamos”, seguía relatando dejando la puerta abierta a su proyecto más inminente.

Laura Escanes Instagram

Por el momento no ha podido dar más detalles, pero la segunda temporada de “La Travesía”, que ahora pasa a llamarse “Expedición Mediterráneo”, promete grandes del reality que presenta donde las pruebas acuáticas tomarán un protagonismo mayor y que contará con numerosas “sorpresas”.

En esta ocasión los concursantes tendrán que recorrer Cataluña, desde el cabo de Creus hasta llegar al delta del Ebro, para llevarse el premio, que en esta ocasión asciende a los 20.000 euros.