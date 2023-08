Laura Escanes la lía con un ritual de magia y casi incendia su propia casa

Podríamos afirmar sin miedo a equivocarnos que a Laura Escanes le van bien las cosas. Desde que rompiese su relación con el padre de su hija, Risto Mejide, la influencer está imparable. No cesan de llegarle proyectos en televisión y su podcast está cosechando muy buena acogida, mientras que en el amor no tiene motivos para quejarse, ahora que bebe los mares por Álvaro Luna, cuya relación parece afianzarse a pasos agigantados. Y encima es guapa. ¿Qué más le puede pedir ella al universo? Pues no tenemos la respuesta, pero lo que sí sabemos que en uno de estos intentos casi termina con la casa en llamas, como así ha confesado ella misma.

Laura Escanes con Álvaro de Luna. @lauraescanes

Este martes 1 de agosto en el cielo coronaba una luna llena, momento propicio para realizar distintos rituales o limpiezas de energía para cargarse de cosas buenas y dejar atrás lo negativo. Y esto es precisamente lo que se propuso hacer Laura Escanes cuando eligió una práctica ritual en la que tiene que escribir una carta para enumerar las cosas que desea dejar marchar, para así centrarse tan solo en lo bueno que estar por venir. Practicando el desapego que tan necesario cuando la vida te lleva por nuevos derroteros. Pero un infortunio hizo que esta simple acción casi termine en tragedia y con los bomberos con un nuevo aviso.

“No sé si vosotros hacéis estas cosas, si hacéis caso o no. Pero con esto de la luna llena me ha apetecido escribir una carta, como muy intencionada, para mí”, comienza a explicar la influencer a través de sus redes sociales. Pero no todo se quedaba en escribir una misiva al universo detallando lo que no quieres en tu vida, sino que también hay que prenderle fuego si realmente quiere ver cumplidos sus deseos.

Story de Laura Escanes Instagram

“Enciendes una vela y haces una lista, siendo consciente de lo que estás pidiendo y quieres soltar”, continúa detallando, mostrando qué esa pieza de papel que ella denomina carta deberá ser arrasada por el fuego de la vela. Sin embargo, casi se le va la mano con la emoción que a punto ha estado de propagar el fuego por toda su casa y causar un siniestro. “Un poco más y se me incendia la casa. No sé si es que he pedido muy fuerte o es que soy una patosa”, decía divertida en los stories de su Instagram, para entretener a sus seguidores con contenido tan jugoso como este, que está dando mucho que hablar. “He intentado pararlo, no tenía ningún cuenco de agua para dejarlo porque soy así de tonta, que no he pensado en nada”, añadía.

Story de Laura Escanes Instagram

Pero Laura Escanes no solo buscaba tener un vídeo curioso con el que divertir a otros, sino también quería salir de dudas. No sabe a ciencia cierta, si se podría utilizar esta expresión aquí, si ha realizado correctamente el ritual, teniendo en cuenta cómo terminó de caliente la cosa. Quizá le hayan ofrecido consejos no solo sobre cómo evitar incendios en el hogar o cómo prender cartas en el salón de tu casa con precaución, pero también alguna que otra indicación sobre si lo quemado lo podrá soltar de su vida o tan solo se conformará con el olor a chamusquina que reina ahora en su salón.