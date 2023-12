Laura Escanes da la última hora de su estado de salud tras caerse haciendo esquí: "Creo que mi cuerpo se está acostumbrando"

Laura Escanes vivió unos días de ensueño en los Alpes junto a otros rostros conocidos en el puente de diciembre. Como todos los celebrities de nuestro país, la influencer se escapó a la nieve y disfrutó de unos días de desconexión esquiando con sus amigos. Entre ellos, Adrián Lastra y Clara Chaín, Juan Betancourt. Marta Díaz, que también los acompañó en la aventura, tuvo que regresar antes de tiempo tras un aparatoso accidente en la nieve por el que ha tenido que pasar por quirófano tras romperse el ligamento cruzado el primer día del viaje.

Al igual que su amiga, Laura Escanes también sufrió alguna que otra caída esquiando. Eso sí, nada grave comparado con el accidente de Marta Díaz, que estará un tiempo alejada del foco recuperándose en reposo. Aunque regresó entera de los Alpes, sí que continua teniendo molestias y dolor en el cuerpo por una caída. Diez días después, la catalana ha desvelado cómo se encuentra de ese golpe, después de que una seguidora le haya preguntado sobre el asunto.

Story de Laura Escanes hablando sobre su caída en los Alpes Instagram

"Ya estoy empezando a hacer más vida normal y pudiendo sentarme más o menos bien y no morir en el intento. Me sigue doliendo pero creo que mi cuerpo se está acostumbrado", ha revelado Laura Escanes sobre su estado de salud tras su caída esquiando. Aún así, este golpe no le ha impedido hacer vida normal y, por suerte, no ha tenido que posponer ninguno de sus proyectos profesionales. De hecho, hace unos días firmó su divorcio con Risto Mejide. Un año y dos meses después de anunciar su separación, ya están legalmente separados y no les une nada más que su hija Roma, la única hija que tuvo el matrimonio en común.

Lo cierto es que Laura Escanes está atravesando por el mejor momento profesional de carrera. La creadora de contenido despedirá este 2023 y será la presentadora de las campanadas junto a Miki Núñez en TV3, cadena en la que se ha estrenado como presentadora de televisión con el programa de aventuras "La Travessa".