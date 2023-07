Laura Matamoros, con los nervios crispados y disimulando tras romper con Benji Aparicio

Laura Matamoros ha hecho las maletas y ha puesto tierra de por medio para alejarse del dolor que le provoca su último fracaso sentimental. La joven influencer ha vuelto a poner punto y final a su relación con Benji Aparicio, padre de sus dos hijos, como ya ha hecho en varias ocasiones. Esta también parece ser la definitiva tras siete años de amor intermitente, pero entre ellos esto nunca se puede sentenciar. Siempre les unirá su preocupación por hacer lo mejor para sus vástagos, por eso ahora la prioridad de la hija de Kiko Matamoros es mantener a sus hijos entretenidos, ajenos a los problemas que mantiene a sus padres alejados y haciendo vidas por separado.

Laura Matamoros y Benji Aparicio Gtres

De nuevo, Cádiz ha sido el lugar elegido por Laura Matamoros para emplazar sus días de asueto y descanso emocional. Hace unas semanas este privilegiado enclave fue el telón de fondo de sus últimas vacaciones en familia, donde las imágenes captadas por un paparazzi no dejaban entrever que estaban a punto de atravesar una crisis que ha vuelto a poner su vínculo en jaque. En esta ocasión, Benji Aparicio ha sido sustituido por la madre de la que fuese colaboradora de televisión, Marian Flores, así como su hermano mayor, Diego Matamoros, quienes se han convertido en su mejor apoyo en tiempos convulsos.

A la espera de que los protagonistas tomen la palabra y den por cierta la noticia que ya está en boca de todos desde el pasado martes, Laura Matamoros está disfrutando de buenos momentos con su familia. Lo hace mostrando una tranquilidad y despreocupación ante los dimes y diretes que se publican sobre ella en los medios de comunicación, optando por mostrar los instantes de felicidad que está atesorando junto a sus hijos, su madre y su hermano durante las vacaciones en Cádiz en sus redes sociales.

Laura Matamoros (Instagram) Redes sociales

Con ello, hemos podido ver que la influencer está haciendo que sus retoños disfruten al máximo del verano. Lo hace con partidos de tenis o, en el caso de Matías, su hijo mayor, con clases de surf con las que ha quedado anonadada por su destreza: “Tengo un hijo que todo tipo de deporte se le da bien. No como yo”, decía con especial orgullo en un vídeo compartido en su cuenta personal de Instagram. La misma vía utilizada para mostrar los planes que realizan en la casa que han alquilado cuando el sol aprieta demasiado y les imposibilita estar a su merced, como son tardes con juegos de mesa.

Laura Matamoros (Instagram) Redes sociales

Eso sí, parece que la tarde de juegos ha crispado mucho sus nervios. Laura Matamoros ha explicado las reglas del juego a su hijo para evitar que haga tantas trampas, pero parece una tarea complicada y se siente el árbitro de una guerra campal. Y es que también su madre se lo está poniendo complicado, pues se salta algunas de las normas. Tanta tensión puesta en el juego que le ha obligado a confesarse: “No sabéis ahora mismo lo que me apetece una cerveza después de subir del caos de la playa, los dos niños revolucionados perdidos, tengo hambre, me quiero duchar, tengo frío, venga mamá que nos vamos corriendo al cine de verano, bla, bla, bla… o sea, me tomaría una cerveza”, decía con crispación, aunque sin hacer mención alguna sobre el momento personal que está atravesando.