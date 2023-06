Laura Matamoros también huye de 'Soy Olivia' tras abandonar María Pombo la agencia de la que ahora Victoria Federica es la estrella

Cuando el río suena, agua lleva. Y el refranero español en este caso tampoco se equivoca. No hay agencia de representación de influencers que haya sonado más en las últimas semanas que'Soy Olivia' después de la marcha de María Pombo, con la que empezó está agencia de representación de creadoras de contenidos y de la que hasta ahora era la gran estrella. Por eso, era de esperar que la marcha de María Pombo que acaba de ser madre por segunda vez, produjera el 'efecto huida' de algunas de sus compañeras, amigas o incluso familiares, como sus hermanas. Aunque la siguiente en abandonar el barco de 'Soy Olivia' es Laura Matamoros como acaba de confirmar su nueva agencia de representación. En su caso ficha por 'The Few', la agencia que lleva a Tania Llasera, y a su tía Mar Flores. Y pese a que los rumores hablaban de que María Pombo había dejado a Daniela Rodríguez por el gran protagonismo que había tomado Victoria Federica en la agencia, nada más lejos de la realidad. Según nuestras fuentes, el origen de este conflicto presuntamente se debería a la entrada de Nazca Capital, firma líder en inversión de capital privado en PYMES españolas no cotizadas, a 'Soy Olivia' en agosto del año pasado. Lo que apuntaría a que las peticiones de los nuevos inversores no habrían gustado nada a María Pombo y a las grandes influencers de la agencia.

¿Quién está detrás de Soy Olivia? Las caras más visibles de este gigante del marketing de influencia son Daniela Rodríguez y Javier García Gallo. Este matrimonio creó Soy Olivia en 2015 y antes había trabajado durante dos años en dirección de casting en Venezuela y su primera incorporación fue Grace Villarreal.Soy Olivia Media Group, compañía líder en influencer marketing en España, dio entrada en agosto del año pasado a su accionariado a Nazca Capital, firma líder en inversión de capital privado en PYMES españolas no cotizadas. El objetivo de Soy Olivia es consolidar su liderazgo en España y desarrollar su posicionamiento estratégico como pionero en la representación de talentos digitales y como agencia integral enfocada en influencer y social marketing.

Soy Olivia Media Group cerró 2021 con más de 10 millones de facturación y estimaba para este año seguir creciendo por encima de ratios de mercado. Veremos que pasa después de la marcha de María Pombo y ahora también de Laura Matamoros.