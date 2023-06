Aumenta la preocupación por el estado de salud de Diego Matamoros tras la boda de su padre Kiko

Diego Matamoros fue uno de los grandes protagonistas del enlace de su padre Kiko con Marta López Álamo. El pasado viernes 2 de junio la pareja daba el 'sí quiero' en la basílica de San Miguel, situada en el corazón de la capital, ante los ojos de sus familiares y amigos en una emotiva ceremonia donde los hijos del colaborador tuvieron un papel muy importante. Laura fue la madrina de la ceremonia y tanto ella como su hermano dieron un discurso en la iglesia. Pero Diego se retrasó por motivos de salud y llegó con la misa empezada, delegando en la influencer parte de su discurso.

Diego llegó tarde con su pareja, Marta Riumbau, a pesar de sentirse indispuesto, porque no quería faltar al gran día de Kiko con Marta López. Pero parece ser que el joven no mejora y así se lo ha hecho saber todos sus seguidores a través de su cuenta de 'Instagram'. "Desde el viernes ando bastante mal, con arritmias, temblores, vómitos… de todo", ha comenzado relatando el hijo del colaborador de "Sálvame" sobre su estado de salud. Después de tres días, se sigue encontrando igual de mal y desconoce el motivo de su malestar. "Sigo con dolores y calambres. Si sigo así, tendré que ir al médico", ha alertado a todos sus followers.

Marta López y Kiko Matamoros ya son matrimonio. GTRES

"Duré dos horas y media o tres. Me tuve que ir a casa porque estaba hecho un trapo", ha desvelado Diego sobre cómo estuvo durante la celebración nupcial de su padre. Después de pasar unos días complicados, hoy ha tenido fuerzas para contar cómo se encuentra y cómo ha vivido este fin de semana, barajando la posibilidad de acudir al hospital si no mejora. El joven no quería perderse el enlace matrimonial de su padre con Marta López Álamo, evento que consideró a la llegada de la basílica como la "más real y más bonita" que ha tenido su progenitor. "Estamos toda la familia", dijo emocionado antes de entrar a la iglesia donde Matamoros estaba uniéndose en matrimonio con la modelo. La única que declinó la invitación fue Anita Matamoros, que decidió poner tierra de por medio e irse a Barcelona por motivos de trabajo. La influencer asistió al festival Primavera Sound, celebrado en la ciudad condal, patrocinada por Pepsi, algo que para ella ha sido como cumplir un sueño.