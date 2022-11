Los problemas de salud que impiden a Laura Matamoros trabajar

Laura Matamoros avisa: “No os puedo explicar lo mala que estoy”. La “influencer” ha cogido frío este fin de semana, en el que ha estado de boda, y está sufriendo las consecuencias, hasta el punto de no poder moverse de la cama y no poder desarrollar sus quehaceres profesionales con normalidad.

La hija de Kiko Matamoros ha señalado ella misma, en un vídeo que ha compartido en su perfil de las redes sociales, cuál es el problema de salud que parece. Y para no mostrar su mala cara se ha visto obligada a utilizar un filtro de belleza: «Vale, me voy a tener que poner un filtro para que no me veáis realmente la cara que tengo. No es que esté constipada, sino lo siguiente. El otro día cogí bastante frío y desde el lunes pasado estoy bastante mal», empieza diciendo con la voz ronca.

«No me llego a poner buena y me estoy poniendo mucho peor. Estoy que no puedo hablar. Mi voz es… No es normal el frío que cogí el otro día. Lo que quería decir es que hoy tengo que grabar muchas cosas porque hay descuentos de Black Friday que os quería comunicar y decir pero no sé ni cómo hacerlo. Voy a ver si descanso un poco más y a ver si me recupero para luego», termina diciendo sin salir de la cama.

Además, Laura ha compartido algunos “tips” que está usando para encontrarse mejor como tomar una sopa con fideos, “reparadora”, que le ha sentado de maravilla para su resfriado. «No podía ser otra opción mejor», afirma.

También ha recibido la visita de su hijo mayor, Matías, a la vuelta del colegio. Una visita que le ha alegrado el día, sin duda. Y sus seguidores no se han quedado tampoco atrás en su intento por agradar a Laura Matamoros. Algunos, incluso le han recomendado alguna serie con la que matar el tiempo mientras se recupera.