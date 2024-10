Leire Martínez rompe su silencio y sale en defensa de Amaia Montero: "Que la dejen tranquila"

Leire Martínez ha roto su silencio en MTMAD y protagoniza la última entrega de "Me quedo conmigo". La artista se ha abierto en canal tras su polémica salida de La Oreja de Van Gogh después de 17 años como vocalista de la banda en el espacio de Mediaset y ha desvelado detalles desconocidos de su paso por el grupo, además de defender a Amaia Montero, la otra gran protagonista de este triángulo amoroso musical.

"Amaia no tiene nada que ver en lo que haya ocurrido de puertas para adentro en este grupo, que la dejen tranquila", declara Leire Martínez en el episodio de "Me quedo conmigo". "Yo no soy rival de nadie y no voy a formar parte de la guerra de otros", añade la cantante con firmeza.

Leire Martínez en 'Me quedo conmigo' Mediaset

Sobre el comunicado que emitió La Oreja de Van Gogh anunciado su salida, Leire explica que "si alguien se cree que en 17 años de convivencia todo ha sido maravilloso... El sentido común te dice que si no he firmado ese comunicado es que no estaba de acuerdo". Es más, la artista vasca no niega que haya tenido roces con los integrantes masculinos del grupo y avisa: "Si hablo se van a generar muchas cosas feas".

No saber poner límites, uno de sus problemas

Leire Martínez se confiesa con la psicóloga Andrea Vicente en "Me quedo conmigo" sobre otros problemas relacionados con su vida personal y su forma de ser. A lo largo de su vida, la vocalista reconoce que no ha sabido poner ciertos límites y aprender a ponerlos es una de sus asignaturas pendientes. "Me cuesta poner límites y eso tiene mucho que ver con dejar que invadan mi ser, lo que yo soy". Y añade: "He permitido que no se me tratara tan bien como se me tenía que tratar", desvela. "Muchas veces he tenido esa sensación de que no han sabido quererme".