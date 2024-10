Leire Martínez profundiza en sus miedos al hablar sin tabúes de su salida de La Oreja de Van Gogh

La separación de La Oreja de Van Gogh ha sido un mazado inesperado para sus fans. También para la propia Leire Martínez, que no era conocedora del contenido del comunicado de prensa emitido por el grupo, el cual no firmó, en el que se daba a conocer su salida. Esto provocó un tsunami de reacciones. Todos se apenaban de su marcha, pero también jugaba un fuerte papel la nostalgia, planteándose la posibilidad de que Amaia Montero volviese a la formación que le dio la fama y con la que marcó toda una generación. La veterana se hartó del acoso que recibió los primeros días y se solidarizó con el dolor de su sucesora, negando cualquier conversación sobre su vuelta, desligándose por completo de lo sucedido y callando por respeto a Leire. Una estrategia adoptada también por la perjudicada, que emplazaba para más adelante sus explicaciones. Ya han llegado, Mediaset se ha hecho con la entrevista más esperada.

Leire Martínez en 'Me quedo conmigo' Mediaset

Sus compañeros de grupo no se molestaron en disimular que su ruptura había sido abrupta y en medio de un conflicto de imposible resolución. Optaron por separar sus caminos, quedándose en el aire los motivos reales de su disputa y cómo ha encajado realmente la cantante su salida, más allá de lo evidente que es mal. Algo que ha desgranado en profundidad con la psicóloga Andrea Vicente, en un nuevo espacio de Mtmad que se estrenará el próximo miércoles 30 de octubre, ‘Me quedo conmigo’. Un programa que ha comenzado fuerte, cebando las primeras impactantes declaraciones de la vasca y una entrevista que va a dar mucho que hablar: “Leire habla de su situación actual tras la salida de La Oreja de Van Gogh, desde su percepción personal, sus heridas y sus inseguridades, porque su vocación principal para participar en este formato es esa, trabajar la salud mental haciendo un recorrido desde el pasado hasta el presente más inmediato”, comienzan a desvelar el contenido.

Leire Martínez ha cumplido un sueño con la banda, a la que ha dedicado 17 años de su vida y con la que ha conquistado el mercado discográfico con 8 álbumes. No obstante, en el camino se ha encontrado con muchas piedras que le han hecho caer, especialmente por su dificultad para decir no y hacerse respetar. Algo que ha planteado a corazón abierto a la psicóloga: “Me cuesta poner límites y eso tiene mucho que ver con dejar que invadan mi ser, lo que yo soy. He permitido que no se me tratara tan bien como se me tenía que tratar”, comienza a plantear las dificultades que se ha encontrado al entrar en La Oreja de Van Gogh tras la salida de Amaia Montero, quien dejó las expectativas bien altas. Tras muchos golpes con la realidad y mucha terapia, ahora ha comprendido que “a nadie le vamos a entregar ese poder de tratarnos como quieran”.

Leire Martínez ahonda en su pasado y recorre los capítulos más difíciles de su infancia y su adolescencia, hasta llegar el punto decisivo de alcanzar la fama. La Oreja de Van Gogh le dio la oportunidad, pero se había convertido en una jaula dorada que le estaba consumiendo, como así le alertaban sus seres queridos: “La gente de mi alrededor me decía que no podía continuar ahí”. Estaba minando su autoestima y su salud mental estaba en juego, al boicotearse a sí misma con preguntas como “¿por qué no soy suficiente? ¿Por qué no me veis?”. Y es que siente que sus compañeros de grupo, después de 17 años compartiendo éxitos y momentos vitales juntos, buenos y malos, no han sabido valorarla: “Muchas veces he tenido esa sensación de que no han sabido quererme”. Este miércoles se desvelarán más declaraciones bomba, cuando se emita la entrevista en ‘MiTele’, plataforma de Telecinco.