Lester casi pierde a su hijo en un accidente doméstico: “Pensaba que el niño se había muerto”

Lester no era conocido por el público hasta que entró a formar parte del polémico elenco de ‘La isla de las tentaciones’. Entraba de la mano de Marta Peñate, quien ya era popular por participar en ‘Gran Hermano’, pero salió de la experiencia en República Dominicana de la mano de otra mujer, Patri. El canario se enamoró hasta las trancas de la joven, con la que quiso dar los pasos vitales que no se atrevió con su ex tras 13 años de relación. Así, se juraron amor eterno en una romántica boda en el verano de 2022, para después sellar sus destinos con el nacimiento de su hijo. Un sueño que lograron cumplir tras intentarlo con ahínco, sufriendo incluso un aborto. Pero finalmente el pequeño Río les convirtió en familia el pasado mes de febrero. A punto de cumplir un año, el niño ha vivido una experiencia cercana a la muerte que ha dejado a sus padres con el susto en el cuerpo.

Lester y Patricia, concursantes de la Isla de las Tentaciones 2 La Razón

Lester ha querido compartir con sus seguidores de Instagram el que ya es uno de los peores momentos de su vida y eso que le hemos visto llorar mucho en televisión. El grave accidente que sufrió su hijo aún le tiene el cuerpo cortado y es que pensó que todo terminaría en tragedia cuando se encontraba en el baño con su pequeño: “A Río se le cayó encima una ventana. Nosotros tenemos una en el baño que cae hacia delante y yo lo tenía puesto en la mesita. La ventana le cayó encima. Puse la mano rápido y le dio un poco de golpe, pero no con todo el peso”, desvela el preocupado padre tras lo vivido. Logró evitar que el impacto de la ventana fuese fatal, aunque no lo consiguió por completo y el golpe fue tal que llegó a pensar en lo peor: “Yo pensaba que el niño se había muerto”, asegura con crudeza.

“Yo pensaba que la ventana lo había destrozado. Que le había destrozado los pulmones y sus órganos por dentro. De verdad, pensaba que lo había matado. Imaginad cómo me quedé en ese momento. No sé si estaba frío o caliente o cómo. Pero estaba en shock. Creía que Río había perdido la vida o que, por lo menos, le había pasado algo muy grave. Lo cogí, le agarré el pecho, le miré las costillas…”, desvela con explícitos detalles lo que supone una escena que jamás podrá borrar de su memoria. Conoce que su audiencia es joven, no todos tienen hijos y suelen ser proclives a hacer chanzas o banalizar o restar valor al dolor ajeno. Es por eso que quiso subrayar que “el disgusto no lo sabes hasta que no eres padre. No sabes hasta que no lo vives”.

Lester Redes sociales

Y, al parecer, puestos a confesarse, el ex de Marta Peñate reconoce que también se le ha caído al suelo desde la trona. Lester acumula sustos y se ha envalentonado a la hora de desvelar los momentos en los que creía que perdería a su hijo en fatales circunstancias: “Se cayó de cabeza. No sé qué le pasa a esta trona, pero casi me da un infarto. Pensaba que se le había partido el cuello y que también se había muerto el chiquillo. Estoy todo el día preocupado porque le pueda pasar algo o porque se pueda morir de un golpe. Es que prefiero no hablar de esto ni pensarlo”, zanja sin más, después de haber sido tan gráfico en la descripción de sus miedos que incluso les ha contagiado a sus seguidores estas inquietudes. Menos mal que ahí estará Patri calmando sus nervios, aunque anden en crisis sentimental desde hace unos meses, tratando de reconducir su relación y viendo qué es lo que más le conviene a su hijo. De primeras, que no le pase nada de lo que se le pasa por la mente a su preocupado padre.