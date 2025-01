Lily Allen se separa de su marido, David Harbour, tras pillarle en una app de citas

La cantante inglesa Lily Allen, que este año dio mucho que hablar no solo por sus grandes hits -Smile, Fuck You y The Fear- sino también por su perfil de OnlyFans en el que vende fotos de sus pies a 10 libras mensuales, vuelve a la actualidad en esta ocasión por su separación. De acuerdo con el Daily Mail, Allen ha pasado las navidades "totalmente sola", después de que ella misma confirmase que no se encuentra en "un buen lugar, de manera mental". Según el tabloide, la artista ha descubierto que su marido,David Harbour, con quien se casó en 2020, en Las Vegas, habría estado divirtiéndose en la app de citas Raya, la app para ligar de las celebrities.

El Daily Mail indica que el actor, que da vida a Hoper en la serie "Stranger Things", tenía un perfil activo, hace más de un mes, donde buscaba citas esporádicas, sin compromiso. Allen, que también conoció a Harbour en Raya, habría llegado incluso a averiguar el nombre de algunas de las chicas con las que su esposo había interactuado. "Lily buscó en Raya a las usuarias a las que David seguía en Instagram con el fin de averiguar con quién estaba saliendo", ha revelado una fuente.

Otra fuente cercana a Lily aseguró que "es verdad que se conocieron en la app y que Lily volvió a entrar en ella. Pero solo lo hizo para pillarle. Ella nunca ha vuelto a mirar a otro hombre que no sea David desde que le conoció. Está desolada. Rompieron hace un mes. Aun así, tenían previsto pasar la Navidad juntos en Kenia". Hasta el momento la cantautora británica no ha emitido ningún comunicado, aunque continúa activa en redes.