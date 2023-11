La llamativa respuesta de Nuria Fergó sobre la ruptura de Chenoa y Miguel Sánchez Encinas

La separación de Chenoa y Miguel Sánchez Encinas ha sido una de las noticias de la semana. Fue el programa "Fiesta" el encargado de desvelar la ruptura en exclusiva el pasado sábado y, desde ese momento, no se ha hablado de otra cosa en todas las tertulias de la crónica social de nuestro país. Aunque la artista propia artista aseguró a la revista "Hola" que no se trataba de una "ruptura, sino de una separación temporal", lo cierto es que el médico ya no convive con la cantante y se ha trasladado a su nuevo chalé de soltero. Aunque no han dado por zanjada aún su relación y mantienen todavía la puerta abierta a una posible reconciliación, de momento, los protagonistas de esta historia han decidido tomar caminos separados.

A pesar de este bache sentimental, Chenoa se encuentra en su mejor momento profesional. La próxima semana se estrena como presentadora de "Operación Triunfo" y está volcada en este nuevo proyecto televisivo. La artista vuelve a la academia que la catapultó al estrellato y no puede estar más feliz y emocionada por esta oportunidad que le han brindado. Durante la presentación de esta edición, Noemi Galera aseguró que Chenoa "está muy concentrada en lo que tiene que estar concentrada, tiene muchas tablas y está ilusionada".

Chenoa y Miguel Sánchez Encinas Instagram

Muchos compañeros de la artista se han pronunciado sobre su ruptura con Miguel Sánchez Encinas y le han dedicado bonitas palabras de aliento en estos momentos tan complicados. Uno de ellos fue Boris Izaguirre, amigo de la cantante, que no dudó incluso en proponerle, con mucho humor, ser su nueva pareja. Y ahora ha sido el turno de Nuria Fergó, compañera de edición de Chenoa en "Operación Triunfo", la que se ha pronunciado sobre el asunto.

Sorprendentemente, la malagueña ha reaccionado a la ruptura de Chenoa y Miguel de manera cortante. "No puedo opinar, te puedo hablar de mi vida, de mis cosas, pero de las cosas de los demás no te puedo hablar. No me puedo meter, no soy nadie, ,no tengo más nada que decir. Que sea muy feliz, a todos se lo deseo, a todo el mundo, que cada uno sea feliz y busque las herramientas para serlo es lo máximo de esta vida, nos queda mucho, si Dios quiere, por vivir por lo cual tenemos que estar bien", ha expresado, un poco fría.

"Entiendo que me preguntes pero yo no te puedo decir nada, no puedo opinar de lo que no sea mi vida. Respeto total por ella", zanja Nuria Fergó sobre el asunto. Lo cierto es que ha llamado mucho la atención que la malagueña no haya mencionado en ningún momento a Chenoa aunque como ella misma ha dicho, es solo por respetar su intimidad. ¿Estará invitada a su boda con Juan Pablo Lauro?