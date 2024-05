Teresa Rabal, indignada ante la decisión del ayuntamiento de Alpedrete: “Es una falta de respeto y se humilla su memoria”

Teresa Rabal, su hermano Benito y el resto de su familia se sienten indignados ante la decisión del ayuntamiento de Alpedrete de quitar el nombre de sus padres a la plaza Francisco Rabal y la Casa de la Cultura Asunción Balaguer. El expediente contempla rebautizarlos como Plaza de España y Centro Cultural La Cantera.

Alpedrete.-Oposición pide un Pleno para devolver sus nombres a plaza Francisco Rabal y Casa de Cultura Asunción Balaguer MÁS MADRID ALPEDRETE Europa Press

¿Teresa, cómo se enteró de esa decisión?

Es una barbaridad, no hay quien lo entienda, hasta los ciudadanos de Alpedrete están en contra. Me enteré y no me entraba en la cabeza, pero fui a la plaza y vi que habían quitado la placa con el nombre de mi padre. Te puedes imaginar cómo me sentí. Es una falta de respeto a mis padres, que estuvieron muy vinculados a Alpedrete y eran amigos de todo el mundo y unas personas maravillosas.

Paco se declaraba comunista, el ayuntamiento esta gobernado por el PP y VOX, ¿ve connotaciones políticas en todo esto?

Mis padres eran progresistas pero nunca hicieron alarde de sus ideas políticas. Se llevaban bien con todos, fueran de la ideología que fueran. Por eso no viene a cuento que se humille su memoria de esta manera.

¿Qué medidas van a tomar?

Hemos mandado un comunicado de repulsa y estamos recibiendo multitud de muestras de apoyo. Desde luego, no nos vamos a callar, llevo fastidiada estos días, porque esto supone un choque brutal, una falta de respeto muy grande, y mis padres no están aquí para defenderse, por lo que el asunto es todavía más gordo. Toda nuestra familia, mi hermano, mis hijos, mis nietos, están indignados.

No me extraña…

Usted fue muy amigo de mis padres y entiendo que también se pueda sentir molesto. Es que le repito que nadie lo entiende, es una tremenda injusticia. Y vamos a luchar con todas nuestras fuerzas para que se revoque esa decisión. Son muchas las personas que están a nuestro favor…