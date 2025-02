Luis Rollán habla alto y claro sobre el caso Anabel Pantoja: "No me creo nada de eso"

Luis Rollán ha reaparecido ante las cámaras y ha hablado alto y claro sobre el caso Anabel Pantoja. El amigo de la influencer ha roto su silencio y se ha pronunciado sobre la delicada situación que atraviesa la familia en estos momentos, mandando públicamente un mensaje de apoyo a la sobrina de la tonadillera.

"Yo lo único que te puedo decir es que ella y su pareja tienen todo mi apoyo, que bastante mal lo han pasado con lo que han tenido que vivir para que ahora que ya por fin la niña está en casa, siga con toda esta historia. Así que todo mi apoyo, todo mi cariño y paciencia, porque de verdad cada vez escucho cosas tan horrorosas y tan feas que honestamente no lo entiendo ni lo comparto", ha comenzado diciendo Luis Rollán sobre el asunto.

Luis Rollán se moja sobre si el entorno de Anabel Pantoja desconfía de David Rodríguez y le da un consejo Europa Press

Además, el televisivo ha querido recomendar a Anabel después de todo lo que está viviendo. "Que ponga todo en manos de sus abogados. Cuando consideras que se está faltando a la verdad y están acusándote de cosas que no has hecho quien acuse lo tiene que demostrar. Y que ahora lo único que se tiene que centrar es en su familia y sobre todo en el bienestar y en que su hija esté bien. Que bastante mal lo han pasado", ha expresado Rollán, muy tajante.

"Así que yo desde aquí mandarle, bueno, se lo he dicho en privado, pero desde aquí también mandarle todo mi cariño, mi apoyo y mi amor y que no está sola, no están solos", ha añadido el colaborador de televisión, apoyando de nuevo a la familia en esta situación, dejando bien claro que "no me creo nada de eso" en lo que respecta a los rumores sobre la desconfianza del entorno de Anabel hacia David. "Yo confío en ellos, en los dos", ha finalizado sobre el asunto Luis Rollán.