Esta es la razón por la que no se archiva la causa contra Anabel Pantoja y David Rodríguez

Los últimos datos, novedades y reacciones a lo que sucede en torno a Anabel Pantoja y David Rodríguezse está siguiendo en directo. Todos han posado sobre ellos su atención, no solo después de que su hija fuese ingresada en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria, sino especialmente cuando se inició una investigación para determinar qué sucedió en su caso. Las lesiones presentadas por la pequeña Alma no concuerdan con el testimonio ofrecido por los preocupados padres, que tratan de alejar la sombra de la acusación a la vez que buscan ofrecer una imagen de normalidad. Les está costando mucho esta tarea, pues la justicia está pisándoles los talones y no parará hasta que determinen el origen exacto de las lesiones que la niña presentó y por la que estuvo ingresada durante casi tres semanas en el hospital.

Anabel Pantoja y David Rodríguez Gtres

Anabel Pantoja confiaba en que este infierno terminaría pronto, pues decía que ya había dado su versión al juez y que al decir su verdad estaría todo arreglado. No ha sido así. Incluso se han encontrado contradicciones entre la versión de ella con la de su pareja, por lo que la investigación está lejos de ser archivada. Sobre esto ha hablado Paloma García Pelayo en el programa ‘Y ahora Sonsoles’ de Antena 3, poniendo el foco en “nuevos datos e importante novedades, razones y motivos por las que, entre otras cosas, se está alargando la investigación. Motivos que vamos a detallar y exactamente explicar en qué momento se encuentra la investigación”, cebaba la colaboradora de Sonsoles Ónega.

Después de tratar otros asuntos y reparar en más detalles que rodean a la “nueva normalidad” de Anabel Pantoja y David Rodríguez, así como de sus allegados, se ha entrado en materia cuando la periodista tomaba la palabra: “Para empezar, es que hay diligencias que practicar”, como, por ejemplo, es la declaración que deben presentar los padres. “Según mi información que, como toda la audiencia sabe, se hizo de forma separada y presenta alguna contradicción, no coincidiría. Hay momentos que están los dos juntos, pero hay otro momento que no están. Contradicciones que, evidentemente, hay que verificar, contrastar y cotejar”, detalla.

No es que uno de los dos esté mintiendo, como así se interesaba la presentadora al ver el planteamiento de su colaboradora. Así le explica que “las contracciones que a mí me dicen es que la declaración de David se alargó más que la de Anabel, por el nerviosismo, empezó a hablar de problemas de pareja”, mantiene por su parte Pilar Vidal. Su compañera, Paloma García Pelayo prefiere no cruzar límites y ser más cauta: “Hay contradicciones, pero no hay que llegar a los detalles. Entiendo que no tiene que ver con la relación de la pareja. Causa y mecanismo por lo que se está investigando este presunto maltrato infantil (…) Va a ser clave que se retrotraiga la investigación a días anteriores al episodio narrado del 9 de enero. ¿Hasta dónde? Hasta donde el fiscal o el juez determine. ¿Qué hacían? ¿Con quién estaban? Tiene que ver con la actividad con esas lesiones presentadas el día 9”, dibujaba el escenario de las dudas que podrían planteárseles para ver si sus testimonios terminan por coincidir y si hay detalles que puedan ser relevantes para la investigación.