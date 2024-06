Luis Zahera, Sandra García-Sanjuán, Carlos Sobera y Cayetana Guillén Cuervo, entre los galardonados de los premios Influencers

El pasado viernes, La Masía de José Luis ha sido, por segundo año consecutivo, epicentro de una de las grandes fiestas de la capital. Influencers, actrices, empresarias, cineastas y presentadores de TV se dieron cita para celebrar por todo lo alto los Influencers Awards 2024. Una gala de entrega en la que han sido protagonistas Hyundai y El Corte Inglés.

La V edición de los Influencers Awards, los premios que cada año concede la revista Influencers a las personalidades más influyentes del momento, ha reunido en Madrid a celebridades, empresarios, que no han querido perderse esta cita ineludible para conocer a los que marcan el ritmo.

Estos premios, en ediciones anteriores, han sido otorgados a personas influyentes como Enrique Cerezo, Roberto Leal, Ainhoa Arteta, el actor Javier Gutiérrez, Vicente Vallés, Santiago Segura, Maggie Civantos, Vicente del Bosque, Ágatha Ruiz de la Prada, José Coronado, Melendi, Los Javis, Massumeh, Irene Villa, José Mota, o Patricia Conde, entre otros.

Si algo tienen los Influencers Awards es que no hay categorías ni orden, de manera que todos los premiados son igual de importantes. Una característica que encandila a quienes se alzan con este premio nacido del cariño, la admiración y el deseo de apoyar a quienes hacen cosas que se convierten en ejemplo para la sociedad.

En esta edición, los galardonados fueron algunos de los rostros más conocidos de España en múltiples campos, como el actor Luis Zahera, la empresaria Sandra García-Sanjuán, el presentador Carlos Sobera, la directora de Antena 3 Noticias Sandra Golpe, la actriz Cayetana Guillén Cuervo, el influencer Nachter, el campeon Olímpico Ray Zapata y el chef Paolo Casagrande.

Este año, Sandra Golpe, directora de Antena 3 Noticias, fue la encargada de inaugurar la lista de premiados. Periodista todoterreno y uno de los rostros más queridos y respetados de la pequeña pantalla, es un ejemplo de credibilidad y esfuerzo, razones por las que Influencers le ha otorgado este galardón. Por encontrarse cubriendo las Elecciones Europeas en Bruselas, su compañero Roberto Brasero, el inconfundible ‘hombre del tiempo’ de Antena 3, fue el encargado de recoger el premio, aunque ella envió un mensaje desde el plató de Antena 3 Noticias para agradecer un premio que, dijo, “entiendo que es un premio también al informativo que tengo la suerte de dirigir y presentar”.

Elisa Matilla entrega el premio a Carlos Sobera Gtres

Después fue el turno para Carlos Sobera, uno de los presentadores de televisión más queridos de España, quien derrochó simpatía durante toda la gala de los Influencers Awards 2024 convirtiéndose en una de las personas más solicitadas de la noche y en objetivo de fotografías con los asistentes. ¿Le ven cómo es cada día en ‘First Dates’ o ‘Supervivientes’? Pues así es en persona: simpático, divertido y muy cercano. Por eso es un imán para el público, y por eso recibió su premio de manos de la actriz Elisa Matilla.

Benjamin Prado entrega el premio a Cayetana Guillén Cuervo Gtres

El tercer premio de la noche fue para Cayetana Guillén Cuervo, digna sucesora de una saga de actores y actrices; de hecho, dijo al recoger su galardón que sus padres son su inspiración a la hora de hacer un trabajo impecable delante y detrás de las cámaras. Emocionada hasta casi llorar, recogió su premio de manos del escritor Benjamín Prado, quien destacó de ella su buen hacer y su humanidad.

Irene Villa entrega el premio a Nachter. Gtres

Si algo tienen estos premios es que reconocen el lado humano de quienes los reciben. Por eso, este año reunieron a dos ejemplos de humanidad: Irene Villa, una mujer luchadora y ejemplo de superación, entregó el cuarto galardón de la noche a Nachter, un creador de contenidos que deleita a sus más de 12 millones de seguidores en TikTok y 5 millones en Instagram (20 millones si sumamos todas sus redes sociales), con clips de humor que enganchan a grandes y pequeños. “El trabajo de influencer es a veces muy solitario: un trípode, la cámara y unos números que son personas, pero no puedes ver. Pero todos los días me levanto con ganas de hacer vídeos”, reconoció, gracias, precisamente, al cariño del público que está al otro lado.

Unax Ugalde entrega el premio a Luis Zahera Gtres

De cariño del público sabe mucho el actor Luis Zahera. Es uno de los ‘malos’ del cine español, y eso puede que sea, precisamente, lo que ha hecho de este compostelano uno de los actores más queridos por su forma de bordar los papeles que hacer. En persona, es un derroche de sonrisas y amabilidad. En pantalla, un temible delincuente, hasta el punto de que reconoció estar “muy sorprendido” por recibir este premio, ya que “no sé la influencia positiva que puedo transmitir yo, con toda la cocaína que he vendido en series de televisión”, lo que arrancó las risas y aplausos del público y demostró una vena cómica con mucho gancho. “Intentamos entretener”, reconoció, ya un poco más serio, al recoger su premio del también actor Unax Ugalde, quien destacó que Zahera es un actor “con una propuesta única”. Nadie lo hace como él. Y eso nos encanta.

Elene Gris entrega el premio a Paolo Casagrande. Gtres

Otro de los galardonados entretiene y, sobre todo, deleita el paladar. Se trata del chef Paolo Casagrande, al frente de los fogones de Lasarte Barcelona, de Martín Berasategui. “Es un grandísimo orgullo y un placer estar aquí”, dijo al recibir su premio de manos de Elena Gris, directora de Marketing de Hyundai Motor España. “Su trabajo hace feliz a 30 personas cada día por servicio, y me gusta saber que soy o intento ser influyente con el equipo de más de 70 personas que tengo para dar de comer a tanta gente”, explicó el chef.

Lydia Valentín entrega el premio a Ray Zapata. Gtres

Si algo hace felices y une a las personas es el deporte. Este año no podían faltar premios a nuestros deportistas, y fue el turno para el atleta Ray Zapata, a pocas semanas de comenzar los Juegos Olímpicos de París para volver a subirse al podio y convertirse, una vez más, en orgullo de todo el país. “Lo que hacemos es muy duro: levantarte cuando estás lesionado, cansado, te caes o no ganas. La palabra fracaso no me gusta, porque levantarte de la cama ya es progresar y crecer”, reconoció el atleta, quien recibió el premio de manos de otra queridísima deportista española, Lydia Valentín. No faltaron muestras de admiración entre ellos, demostrando la gran familia en la que se ha convertido el deporte de élite español.

Sandra García-Sanjuán y Santiago Segura Gtres

El último premio de la noche fue para la portada más reciente de Influencers: Sandra García-Sanjuán. Empresaria todoterreno, levantó la gala Starlite desde cero y hoy se ha convertido en una marca global que aúna con maestría entretenimiento y solidaridad. Es una de las personas más queridas del mundo del espectáculo y una empresaria tenaz que hace los sueños (propios y ajenos) realidad. Su inspiradora historia tuvo eco en su también inspirador discurso de agradecimiento de un galardón que, dijo, “me hace muchísima ilusión” y supone “una responsabilidad muy grande”. “Hay que dejar un legado, y a los que nos dan la oportunidad de llegar a mucha gente, tenemos la responsabilidad de ayudar y hacer felices a los demás. Porque de eso se trata la vida: de ser feliz y de hacer feliz a los que tenemos alrededor”, destacó al recibir su premio de otro querido actor también enfocado en repartir felicidad, Santiago Segura.

Irene Villa y Nasrin Zhiyan. Nasrin Zhiyan

Los Influencers Awards son los premios que reconocen a los personajes más influyentes, pero también un momento para agradecer a todos los que apoyan y siguen Influencers, un proyecto editorial independiente que arrancó en 2017 y que afronta el futuro con la ilusión de saber que cuenta con grandes amigos y un público fiel que no falta a su cita en los quioscos, web, redes sociales y eventos.

Nasrin Zhiyan, Goyo Jiménez, Cayetana Guillén Cuervo. Nasrin Zhiyan

De hecho, numerosos asistentes acudieron a la gala de entrega, como fue el caso de Agustín Bravo, Alicia Sornosa, Beatriz Jarrín, Cipri Quintas, David Arauz, Goyo Jiménez, Javier Úbeda, Juan Gonzalo Ospina, Juanma Ortega, Luis Miguel Cobo, María Ordoñez, Marilia, Martín Barreiro, Mónica Hoyos, Nuria López, Remedios Cervantes, Rocío Saiz, entre otros.

Agustin Bravo, Remedios Cervantes, Santiago Segura y Roberto Brasero. Gtres

Todos ellos pasaron por el concurrido photocall de Influencers y atendieron a los numerosos medios de comunicación congregados en una cita que sirve para acercarse a los protagonistas del momento en un ambiente distendido y divertido.

Todos los premiados Gtres

José Luis Abajo “Pirri”, Nasrin Zhiyan y Miguel Angel Gómez. Nasrin Zhiyan

Tras la entrega de los premios, los invitados disfrutaron de un cóctel mientras intercambiaron palabras, fotos, abrazos y el recuerdo de una noche única que volverá el próximo año con más premiados y el firme deseo de seguir contribuyendo a reconocer la influencia positiva. Aprendamos de su ejemplo.