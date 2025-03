Luitingo denuncia ciberacoso tras su ruptura con Jessica Bueno: "Jamás en mi vida pensé que pasaría por esto"

Luitingo continúa en el ojo del huracán mediático tras su ruptura con Jessica Bueno. Tres semanas después de anunciar que tomaban caminos separados, el artista ha denunciado recibir ciberacoso en Instagram. Totalmente sobrepasado por la situación, el ex de la modelo ha hecho pública el difícil momento que está atravesando.

Insultos y amenazas

Junto a la definición de ciberacoso, Luitingo ha denunciado que está siendo una víctima de este tipo de acoso por internet. "Publico esta historia por el siguiente motivo. Desde mi experiencia y lo que estoy viviendo con 34 años, tened mucho cuidado con las redes sociales. Yo sufro acoso, insultos y de todo lo inimaginable por TikTok, Facebook, Instagram... jamás en mi vida pensé que pasaría por esto, y de tal calibre", ha declarado el artista, muy afectado por la situación.

"Hay algo que me sorprende, y es que las mayores ruinas que me han deseado en mi vida, veo que son de personas mayores. Lo digo públicamente: sí, estoy sufriendo un bullyng cibernético que no se lo deseo a nadie", ha expresado Luitingo. Tras exponer algunos de los mensajes que ha recibido, el artista finaliza: "Hay tantas cosas que uno no espera en la vida que después pasan... Pero yo mi cante, mi música, mi familia y tirar para adelante y nada, que todo el mundo tenga salud y que esté bien".

Los audios sobre Jessica Bueno

La modelo dio portazo definitivamente a Luitingo tras escuchar unos audios en el que aparecía hablando mal sobre ella y sus hijos en "¡De Viernes", mensajes que le hicieron llorar en directo. El artista, tras lo ocurrido, no tuvo más remedio que pedir perdón a su ex públicamente a través de un comunicado con sus abogados. "Luitingo pide disculpas a Jessica Bueno y a sus hijos si él en algún momento ha expresado alguna opinión que haya podido molestarles, si bien no recuerda haber dicho ninguna palabra que pudiese ser considerada ofensiva", comienza diciendo el escrito, explicando que "en todo caso, esa conversación en la que supuestamente haya podido participar Luitingo, habría tenido lugar en el ámbito privado y con personas muy cercanas".