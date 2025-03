La exnovia de Luitingo le desenmascara: “Estaba con Jessica Bueno por interés”

La relación de dos años de Jessica Bueno y Luitingo parecía idílica, pero sin más llegó a su fin hace unas semanas. Desde entonces los protagonistas están desolados. La modelo especialmente por tener la idea de que el hecho de ser madre de tres hijos ha echado por tierra su bonita historia de amor. También por haber escuchado un audio que la familia del cantante podría haber filtrado y en la que escucha supuestos reproches sobre sus hijos y su vida en común. Eso la destrozó. Él niega el contenido del audio, pide perdón y se esfuerza en subrayar que tan solo quiere refugiarse en su familia y su música.

Este miércoles una de sus íntimas amigas desvelaba, desde el punto de vista del cantante, cuáles fueron los motivos reales del fracaso de este romance. Ahora, la que le toma el relevo en ‘TardeAR’ es Pilar Llori, la que fuese novia del artista sevillano justo antes de la llegada de Jessica Bueno a su vida. Es más, denuncia que la dejó plantada cuando la modelo entró en escena en ‘GH Vip’, programa en el que la joven tuvo un papel protagonista, ahora como tercera en discordia. Tiene mucho que reprocharle a su exnovio, pero sobre todo dejar claro cuáles eran sus supuestas intenciones a la hora de salir con la ex de Jota Peleteiro.

Los reproches de la exnovia de Luitingo

Pilar Llori está convencida de que está actuando por “interés”. Es más, mantiene que le “cambió por Jessica porque le convenía”. Subraya que el interés del cantante es buscar la fama y que cree que ha visto que con la modelo no estaba cumpliendo sus objetivos. Que no le estaban llamando tanto como esperaba y que al llegar a Sevilla ha decidido romper su relación al ver que no daba frutos. Es más, cree que el audio que destrozó a la modelo en ‘De viernes’ lo envió él mismo, aunque le deja en muy mal lugar y ha terminado pidiendo perdón.

“Da igual, es por la fama. Lo que busca es la fama y es lo que lleva buscando todo el tiempo. A toda costa”, mantiene su exnovia. La misma que piensa que su estrategia es “quedar ante todos como el dolido”, aunque considera que el público se está solidarizando con Jessica Bueno: “Ella es la que lo está pasando mal, o al menos eso es lo que parece”. No guarda buen recuerdo de él y le considera el culpable de la ruptura y de hacer daño a la que fuese su pareja estos dos últimos años. Especialmente al entender que sus intenciones no eran honestas.