Jota Peleteiro se venga de Jessica Bueno: cuenta su versión y niega a la madre de sus hijos

Jessica Bueno está de plena actualidad por su ruptura con Luitingo. Después de dos años, su romance se derrumbó, según ella por su condición de madre de tres hijos. El cantante sevillano no ha salido bien parado en esta historia, especialmente después de filtrarse un audio que terminó por destrozarla en pleno directo en un plató de Telecinco. Este miércoles por fin dio la cara y reconoció que se estaba desahogando que su madre y que fue traicionado. Pero no es el único problema de la modelo con sus ex, pues Jota Peleteiro también ha supuesto para ella un quebradero de cabeza estas últimas semanas.

El exjugador de fútbol reconvertido en empresario y al islam ha puesto en jaque a la madre de dos de sus hijos. Ella ha denunciado las tretas de quien fuese su esposo, los cueles le han acarreado graves problemas económicos y también un trastorno para sus hijos. Está desesperada. Tanto que no podía evitar denunciar a su ex en público, obteniendo siempre el silencio por respuesta. Tan solo la actual mujer de Jota Peleteiro le cerraba la boca con contundentes mensajes virales. Ahora él ha afrontado su problema en primera persona rompiendo su silencio.

Jota Peleteiro y Jessica Bueno Sergio R Moreno GTRES

Jota Peleteiro responde al fin a Jessica Bueno

Fue el 29 de noviembre de 2022 cuando anunciaron el final de su matrimonio. También cuando se inició una batalla mediática que colea hasta estos días. Ella le acusaba de infidelidades, de haberla llevado hasta el límite incluso teniendo un intento de suicidio con unas pastillas que le llevaron al hospital. También de desplantes a sus hijos que le rompían el alma y le hacían estallar ante el mundo. Ante todo esto, él no se dignaba a responder. Tan solo a través de redes sociales publicaba fotos con sus hijos, como aquella que hace creer que está iniciando a sus vástagos al islam a espaldas de su exmujer.

Jota Peleteiro se sentará mañana en ‘De viernes’ para responder a todas las acusaciones y tratar así de acabar con la polémica. Será difícil, pues seguramente habrá réplica. Desde el plató de ‘TardeAR’ donde han anunciado su entrevista en exclusiva se plantea la necesidad del exjugador de contar su versión de los hechos. Consideran que no ha tenido aún oportunidad de frenar a su ex en sus ataques y que después de años callado está dispuesto a decir qué es verdad y qué se habría inventado. También hablan de venganza, despecho y plantean posibles preguntas que deberían hacerle en el programa este fin de semana.