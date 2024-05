La madre de Antonio Tejado reacciona a su puesta en libertad: "No quiere ni ver a María del Monte"

Antonio Tejado saldrá de la prisión de Sevilla I en las próximas horas. El titular del Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, ha acordado este lunes su puesta en libertad sin fianza y la de los otros cinco investigados por el asalto al chalé de María del Monte el pasado verano, según han confirmado al Diario de Sevilla fuentes del caso.

Esta buena nueva para Tejado llega después de que se rechazaran las dos primeras solicitudes de libertad de su abogado, a las que se opuso la defensa de María del Monte. Sin embargo, en esta última ocasión, el letrado de la artista no se ha pronunciado y ha dejado transcurrir el plazo sin presentar alegaciones.

La puesta en libertad de Tejado y los otros imputados llega con la instrucción casi cerrada, y el juez entiende que ya no existe razón alguna para que sigan en prisión provisional. De hecho, no ha impuesto fianza porque considera que no existe riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas, aunque sí ha decretado una orden de alejamiento y de no comunicarse con María del Monte.

Antonio Tejado Gtres

Las primeras reacciones a la salida de Tejado de prisión no se han hecho esperar, empezando por su madre, María José. "Está loca de contenta. Cuando he hablado con ella estaba llorando emocionadísima porque llevaba mucho tiempo pasándolo mal, igual que el hermano de Antonio. Cuando ha hablado con él esta mañana, Antonio todavía no lo sabía porque la llama muy temprano, así que él se habrá enterado por la prensa", ha explicado la periodista Anabel Gil en “Espejo público”.

La madre de Tejado ha pasado por momentos muy complicados desde que su hijo ingresó en prisión, hasta el punto de que ha perdido 13 kilos por la angustia y la ansiedad que la han acompañado todos estos meses.

La madre de Antonio Tejado, su inexpresiva reacción a que la Fiscalía haya pedido la libertad de su hijo Europa Press

Quien también ha perdido peso ha sido Antonio Tejado, que ha practicado deporte y ha dejado de beber alcohol en la cárcel. Sobre las supuestas adicciones del sevillano, Anabel Gil asegura que "cuando ingresó en prisión le hicieron pruebas y dio negativo en todo. Lo único que es verdad es que bebía más de lo que debía, pero como allí no puede y está haciendo ejercicio pues ha perdido algunos kilos".

Sobre la orden de alejamiento de Tejado con su tía María del Monte, María José ha sido muy clara con la periodista. "Me ha dicho que ni Antonio ni su hermano ni ella quieren verla, no quieren saber nada de ella ni tener ninguna relación. No quieren ni verla. Les da igual que haya orden de alejamiento porque no se van a acercar a ella ni ahora ni nunca", expone Anabel Gil.