La madre de Antonio Tejado encuentra en Samara su gran apoyo en uno de los momentos más difíciles

Tras la detención de Antonio Tejado como presunto autor intelectual del robo a la casa de su tía, María del Monte, los ojos se han fijado mucho en su entorno. Tanto la propia María del Monte como la madre de Tejado, María José Vargas, o su hermano Chema han sido muy seguidos por la prensa. Como cada domingo, su familia se traslada al centro penitenciario para acompañarlo en estos momentos tan complicados. Sin embargo, lo que nadie se esperaba al principio de esta historia sería que Samara, la última novia que se vincula con Antonio Tejado, se convirtiera en un apoyo tan importante.

Chema Tejado, María José y Samara no han fallado en las últimas semanas para visitar a Antonio. Con la ferviente convicción de su inocencia, los tres confían en que pronto pueda salir de la cárcel en libertad bajo fianza. Permanecerán juntos y unidos de cara a los medios, pero en plena polémica ha florecido una intensa relación: Samara y María José se han mostrado más cerca que nunca. Desde el primer momento se ha podido ver el gran apoyo que la novia de Antonio Tejado es para su suegra. Este pasado sábado hacían gala de ello paseando juntas por Madrid.

María José, Chema y Samara, de nuevo en la cárcel para ver a Antonio Tejado Europa Press

Agarrada la una en la otra y escuchando un audio del móvil, así se han mostrado en la tarde del 18 de mayo en uno de los momentos más delicados en la vida de Antonio Tejado. Sin embargo, la jornada de ayer estuvo cargada de eventos importantes para la familia. Por la mañana, María José sacó fuerzas para ir a la boda de su sobrina, pero procuró pasar desapercibida y no ir a la celebración para que la atención del momento no recayera sobre ella, debido a la actualidad que supone todo lo relacionado con su hijo. Quien no asistió a este evento fue María del Monte. Hace unas semanas saltaron todas las alarmas debido a una tensión familiar que parece crecer cada día más. “El 18 de mayo se casa la única sobrina mujer de María del Monte, hija de su hermano pequeño, y María del Monte e Inmaculada Casal no están invitadas”, daba a conocer la noticia Gema López en “Espejo Público”. Lo cierto es que la distancia entre los dos “bloques” de la familia no deja de crecer y, aunque María del Monte e Inmaculada Casal disfruten de agradables momentos en compañía de sus amigos más cercanos, no parece que estén cerca de una reconciliación.

Tanto María del Monte como María José han buscado sus apoyos para sobrellevar toda la situación. Mientras en el caso de la artista es su mujer Inmaculada Casal, en el de la madre de Antonio Tejado sería su propia nuera. No es la primera ni será la última vez que se dejan ver juntas, pero sí sería la primera que se dejan ver juntas paseando y disfrutando de la compañía mutua.