Alba Muñoz recibe amenazas en directo de la familia de Antonio Tejado

Mucho se está hablando de la detención de Antonio Tejado, aunque de eso ha pasado ya una semana. El controvertido rostro popular en televisión está en prisión provisional mientras continúan los trabajos de investigación. Se persigue encontrar pruebas que demuestres que es, supuestamente, el autor intelectual del robo en casa de su tía, María del Monte, así como de otras viviendas de lujo en Sevilla. Lo hacía presuntamente formando parte de una banda criminal que actuaba con especial violencia e intimidación. Con esta bomba sobre la mesa, su exmujer y madre de su hija, Alba Muñoz, ha decidido romper su silencio, sentándose en el plató de ‘De viernes’ a narrar su historia. Esto ha sentado muy mal en el entorno del protagonista, llegando incluso a traspasar líneas rojas en pleno directo.

Antonio Tejado junto a su madre, María José Gtres

La entrevistada por Santi Acosta y Beatriz Archidona ha denunciado públicamente en la noche de este viernes haber sido víctima de amenazas. Señala directamente al círculo más próximo de su exmarido, a su familia, afirmando que han aprovechado un alto para publicidad en el programa para ponerse en contacto con ella: “Se me acaba de advertir que se me va a demandar. Es una de sus tías. Le invito a que lo haga y así doy un paso al frente”, retaba Alba Muñoz, que no se ha tomado la amenaza de acciones legales demasiado en serio.

“Me van a hacer sacar todo lo que realmente tengo. Tengo pruebas de todo”, ha asegurado la joven, dispuesta a dejar claro que no se le iba a silenciar y menos aún con amenazas. No se amilana y lanza el dardo certero al asegura que María José, la madre de Antonio Tejado, “sabe lo que tengo en mi poder”. Pese a todo, Alba Muñoz reconoce que siente cierto temor a la hora de hablar sobre su vida junto a su ex en un plató de televisión. No tanto por ella misma, sino especialmente por su hija. Desea protegerla y ahora cae en la cuenta de que podría haber hecho mucho más también para ponerle límites a su ex y sufrir menos.

Al menos sí que se arrepiente de no haber tomado medidas legales y denunciarle cuando era preciso: “De lo que no he denunciado no voy a hablar hoy, pero no lo he pasado bien. Son cosas denunciables. Él se alteraba. Una falta de respeto es que te griten y te digan cosas que no se deben permitir y que yo debí haber denunciado en su momento. No voy a callarme lo que yo viví o sentí”, deja bien claro una vez más Alba Muñoz, después de recibir las supuestas amenazas por parte del entorno de Antonio Tejado. Aun así, quiere que todo pase pronto y que no afecte demasiado a su vida con su hija: “Deseo que, por el bien de lo que más quiero, esto quede en una pesadilla, se demuestren las cosas. Si lo ha hecho, que lo pague. Una vez estaré aquí para ser el apoyo de mi hija. No sé cómo lo voy a afrontar. No sé cómo explicárselo”, reconoce durante su entrevista en ‘De Viernes’.