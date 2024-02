La otra traición de Antonio Tejado a María del Monte que acaba de conocer

Aunque el viernes pasado fue duro para María del Monte, este no ha sido, ni mucho menos, más fácil para ella. El anterior recibía la noticia de la detención de Antonio Tejado, acusado de ser supuestamente el autor intelectual del robo millonario en su casa de Sevilla, además de presunta pertenencia a una banda criminal que asaltaba con especial violencia e intimidación. Este viernes acudía a los juzgados a declarar ante el juez, reviviendo con ella la noche del 25 de agosto de 2023 en la que fue maniatada y amenazada junto a su mujer, Inmaculada Casal. Las llamadas sospechosas de su sobrino de aquel día, junto a otros errores garrafales, pusieron a las autoridades tras su pista. Pero ahora se ha desvelado también que no sería la primera vez que la traiciona.

Antonio Tejado y María del Monte Gtres

Al parecer, meses antes del robo en su domicilio de Ginés, su sobrino le habría traicionado para sacar un supuesto rendimiento económico a su costa. Y encima en el día más feliz de su vida, cuando contraía matrimonio con Inmaculada Casal, en octubre de 2022. Tras 23 años de amor, querían celebrar una boda íntima en la que congregar a sus seres queridos y brindar por el triunfo del amor. Pero, tal y como han desvelado ahora en ‘TardeAR’, Antonio Tejado les logró aguar la fiesta, a pesar de que no estaba invitado. Era el único de los seis sobrinos de la artista que no recibió invitación, lo que evidenciaba que su relación se había enfriado.

Al parecer, pese a que la pareja quería una ceremonia íntima y discretas, la prensa se agolpó a las puertas del lugar en el que tenía lugar. Entre ellos estaba Sergio Garrido, fotógrafo que ha señalado a Antonio Tejado como responsable de filtrar la hora, el sitio y demás detalles relevantes para que los paparazzi pudiesen hacer su trabajo. Eso sí, hay un detalle: “A mí no me llama nadie, le llamo yo como amigo”, matiza el cámara, que no quiere acusarle de “traición”, cuando en su día le ayudó.

María del Monte e Inmaculada Casal Gtres

Le preguntó si tenía conocimiento de que María del Monte se pudiese estar casando. Antonio Tejado lo desconocía y colgó el teléfono. Se informaría de la celebración familiar y devolvió la llamada a Garrido para contarle lo que había descubierto: “Cuando yo me entero ya lo sabía todo el mundo. Para mí no está haciendo nada malo”, mantiene el paparazzi. Cree que fue él quien alertó a la prensa del mágico día que estaba celebrando su tía, lo que se ha planteado para perfilar cómo era su relación por aquel entonces. Quizá el robo sí les ayudó a acercar posiciones, pues él fue uno de los primeros en presentarse en su casa para estar a su lado y tranquilizarla tras el susto que se llevó de madrugada. Aunque ahora este gesto tiene otra supuesta connotación.