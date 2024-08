Maestro Joao: "Mi pareja, Santi, me apoya totalmente en mi decisión de transformarme en mujer"

Es uno de los videntes más populares de nuestro país, participante en reallitys y, desde hace unos días, nuevo tertuliano del programa “Y ahora Sonsoles”. El maestro Joao confiesa que “vivo una de las etapas más felices de mi vida, tanto en lo personal como en lo profesional, la única pena fue la muerte de mi madre, a la que echo muchísimo de menos”.

Su gran apoyo es el hombre al que llama cariñosamente “mi rubio”.

Es mi ángel de la guarda, mi gran amor. ¿Boda? Por ahora, de momento, no. Quiero decir que aún no lo tengo planeado, pero no descarto que lo vaya a hacer en el futuro. La vida está llena de oportunidades y de cambios, y cualquier día nos casamos.

¿Cuánto tiempo llevan juntos?

Nos conocimos hace seis años y mantenemos una relación sentimental desde hace cuatro. Se llama Santi Rubio y le llamamos rubio.

La vida le ha cambiado en los últimos años para bien…

Para bien. Y me cambio en el momento oportuno, cuando mi mente estaba muy preparado para lo que estaba por venir. En otra época quizá lo habría gestionado mal, y ahora te puedo asegurar que sigo siendo el mismo de siempre, que la popularidad no me ha afectado en nada.

En el programa de Sonsoles le veo muy suelto.

Es que me siento muy bien allí. Me han recibido muy bien y trabajo muy a gusto. No te puedes ni imaginar el cariño y la amabilidad que me dan en Antena 3.

¿Ha iniciado ya el proceso de transformarse en mujer?

En ello estoy. Cuando lo consiga me sentiré de una manera plena, porque seré quien siempre he querido ser, una mujer. Los pasos a seguir no los tengo claros todavía, porque quiero realizar el proceso despacio para que todo salga bien.

¿Qué piensa el rubio de esta decisión?

Le parece bien y me apoya en todo. Es un santo y nos queremos muchísimo. Me dijo que yo ya soy una mujer para el… Es maravilloso.