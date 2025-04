La mala "Madrugá" de Fran Rivera: "Se lo quieren quitar de en medio en la hermandad"

No habrá «Madrugá» para Francisco Rivera. Al menos, no como costalero. El torero se viene quejando desde hace meses de una situación que considera «injusta» y que se ha producido en el seno de la Hermandad de la Esperanza de Triana, una de las más importantes de Sevilla cuya procesión está prevista para esta noche, durante la madrugada del Viernes Santo, y de la que es miembro desde hace décadas. La junta de gobierno prohíbe a los cofrades de más de 50 años cargar los pasos de las procesiones con el objetivo de ceder el paso a las generaciones de hermanos más jóvenes. El problema para Rivera es que el año pasado, cuando iba a despedirse, se canceló la salida del Cristo por las inclemencias meteorológicas, por lo que él y otros miembros solicitaron una excepción este 2025 para que pudieran ser costaleros por última vez. La respuesta fue un no sin miramientos, pese a la controversia que ha suscitado incluso dentro de la hermandad.

«La norma de que los mayores de 50 no puedan ser costaleros nunca se aprobó en cabildo de hermanos –una reunión de miembros de una hermandad que se convoca para deliberar y tomar decisiones–. Los señores de la Junta actual están haciendo lo que les da la gana con la hermandad», se queja a LA RAZÓN Antonio Triana, cofrade durante casi sesenta años, hasta que le expulsaron el año pasado «por ponerles las cosas muy claras».

Para alguien con su devoción por la hermandad y la Semana Santa, su expulsión supuso un tamaño disgusto del que todavía no se ha recuperado, y Antonio teme que Francisco Rivera pueda correr la misma suerte más pronto que tarde: «El año que viene, por suerte o por desgracia, habrá elecciones, y van a buscar el más mínimo fallo para quitárselo de en medio, como nos ha pasado a todos los que hemos ido en contra de esta Junta de Gobierno».

Fran Rivera en la Semana Santa de Sevilla de 2023, la última vez que pudo ser costalero Gtres

Nuestro confidente se posiciona junto a Francisco Rivera en su lucha por despedirse como costalero como Dios manda, y eso que el diestro nunca fue santo de su devoción, nunca mejor dicho: «Cuando en 2015 se postuló como Hermano Mayor, yo fui en su contra, porque estaba muy verde para ocupar un cargo de tanta responsabilidad. Francisco lio la del 2 de mayo, pero al final mi amigo Alfonso de Julio ganó la reelección, porque a la hermandad no le gustaba verse relacionada con la tele basura o el cotilleo». El caso es que el distro, salvo que se produzca un «milagro» en el seno de la hermandad y se apiaden de él, deberá conformarse esta noche con ver la procesión desde fuera, una desilusión que amarga el feliz momento que está viviendo.