Primer posado oficial de Fran Rivera y Lourdes Montes con su bebé recién nacido

La familia Rivera-Ordóñez está de enhorabuena. Fran Rivera y Lourdes Montes acaban de dar la bienvenida a su tercer hijo en común, tras la llegada de Carmen en 2015 y Curro en 2019. El diestro, además, es padre de Tana Rivera, fruto de su relación con Eugenia Martínez de Irujo.

La buena nueva la dio en primicia Sonsoles Ónega en su programa de Antena 3, pero muy pocos eran los detalles que se conocían sobre el alumbramiento, más allá de que todo había sido un éxito. Horas más tarde se pudo conocer el nombre del pequeño, uno de los grandes misterios durante el embarazo y también tras el ingreso de la diseñadora en un hospital de Sevilla. Han elegido Nicolás para su tercer hijo y ha pesado 3,600 kg al nacer.

Las primeras imágenes del recién nacido no han tardado en circular por las redes sociales. Ha sido Sibi, la hermana de Montes, la que ha compartido la primera fotografía. Cosas del destino, ella se encontraba ingresada en el hospital por un problema de salud cuando su hermana ha dado a luz. “Que te ingresen inesperadamente en el hospital el lunes y que el miércoles de madrugada aparezca tu hermana de parto… Aquí seguimos, pero por lo menos me visto y me escapo a verlos de vez en cuando. Estoy mejor, recuperándome de una infección”, comentó Sibi junto a una imagen con su nuevo sobrino.

Francisco Rivera y Lourdes Montes salen del hospital tras el nacimiento de su tercer hijo Gtres

Este viernes, dos días después del parto, Lourdes Montes ha sido dada de alta, y han aprovechado su salida del hospital para posar ante los medios y ofrecer la primera imagen oficial junto a su nuevo bebé. Tanto Rivera como Montes lucían enormes sonrisas que daban buena muestra del feliz momento que atraviesan, y en este momento se encontrarán en casa descansando y disfrutando de sus primeros momentos en intimidad con el recién nacido y sus otros dos hijos.

Una simpatía con los medios que contrasta con la protección de su intimidad que últimamente ha caracterizado a Rivera y Montes. El embarazo lo han llevado con la máxima discreción posible, aunque también es cierto que fueron ellos mismos los que anunciaron la buena nueva a través de sus redes sociales el pasado septiembre: “Me hace mucha ilusión compartir con vosotros, que si todo va bien, en primavera seremos uno más”.