Derroche de complicidad: Almeida y Tamara Falcó "hacen las paces" en el desfile de Pedro del Hierro en Cibeles

Este miércoles 17 de septiembre ha arrancado una nueva edición de la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid, y con ella las grandes firmas no solo han tomado la pasarela de Ifema, sino los rincones más destacados de la ciudad. Es el caso de Carolina Herrera, que presentará su nueva colección mañana en la icónica Plaza Mayor; o de Pedro del Hierro, que ha exhibido sus propuestas para la primavera-verano del año próximo en el emblemático Palacio de Cibeles, en la Galería de Cristal.

Bajo el concepto “La Gran Metrópoli”, Pedro del Hierro ha presentado una colección que celebra la vitalidad de la ciudad y su transformación nocturna, con una paleta vibrante inspirada en referentes artísticos como Rothko, Shibuya o Eliasson. Nacho Aguayo viste a una mujer sensual y segura con vestidos fluidos, esmóquines reinventados y transparencias sutiles; mientras Álex Miralles propone un hombre contemporáneo y sin complejos con piezas ligeras, tricots de lino y esmóquines renovados en tejidos brillantes. El resultado ha sido una propuesta compacta y sofisticada que conecta moda y arte contemporáneo, consolidando a la firma como un emblema de modernidad y estilo.

Desfile de Pedro del Hierro en la MBFW-Madrid Jesús Hellín Europa Press

Por supuesto, no hay desfile que se precie sin un “front row” repleto de estrellas, y en el caso de Pedro del Hierro han sido muchos los rostros conocidos que no han querido perderse su desfile. Nicole Kimpel, la pareja de Antonio Banderas; Boris Izaguirre, Pablo Castellano, Marta Pombo, Nacho Aragón y Bea Gimeno, Nadia de Santiago, Tomás Páramo o Tamara Falcó han sido solo algunos de los que han mostrado su apoyo a la firma española.

En el caso de la marquesa de Griñón, no ha pasado desapercibido su encuentro con José Luis Martínez Almeida, del que LA RAZÓN ha sido testigo. El alcalde de Madrid ha aprovechado que el desfile se ha celebrado en la sede del Ayuntamiento para reafirmar su compromiso con la moda española, y de paso “hacer las paces” con Tamara Falcó, que el año pasado le dio un sonoro y público tirón de orejas.

Ocurrió cuando varias voces se unieron para criticar la suciedad que rodeaba Casa Salesas, el restaurante que, por aquel entonces, Íñigo Onieva acababa de abrir, y Tamara Falcó no dudó en defender públicamente a su marido echando el balón a la gestión de la ciudad: “Es culpa del Ayuntamiento, así que se lo tendréis que preguntar a otra persona”.

Desfile Pedro del Hierro FERNANDO VILLAR Agencia EFE

Sin embargo, pasado el tiempo, parece que Falcó y Almeida se llevan a las mil maravillas. Los dos han llegado juntos a la Galería de Cristal, sonrientes y derrochando complicidad, e incluso han posado “en pareja” ante los curiosos y medios que han querido captar el momento. ¡Borrón y cuenta nueva!