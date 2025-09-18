Elisa Mouliaá sorprende con su nueva imagen: "Engordé 12 kilos por los antidepresivos tras demandar a Errejón"

Corrieron ríos de tinta tras la explosiva denuncia de la actriz Elisa Mouliaá contra Íñigo Errejón. El caso, que arrancó con un relato de supuesta agresión en una fiesta de 2021, saltó de los juzgados a las portadas, dividiendo al país entre los que la creían y los que no. La actriz detalló episodios de puertas cerradas con pestillo y tocamientos no consentidos, declaraciones que provocaron un auténtico terremoto en redes y en los pasillos políticos.

Mientras, el exdiputado desapareció del mapa y desde su entorno aseguraron que las acusaciones son falsas y dañinas, y que detrás había un intento de destruir su imagen pública. Pero la actriz, lejos de recular, insistió en que no tiene nada de lo que retractarse, acaparando durante meses el foco informativo.

Una temporada que, tal y como ella misma ha explicado en algunas ocasiones, no fue fácil para ella. Llegó a necesitar medicación para sobrellevar la ansiedad que le provocaba la presión mediática y su enfrentamiento legal contra Errejón.

Tras una temporada alejada de las redes sociales, Mouliaá ha reaparecido esta semana luciendo un aspecto que da buena muestra de que la calma ha llegado tras la tormenta. Parece sentirse mejor y más tranquila, una serenidad que se refleja en su estado físico.

Sin embargo, los mensajes de odio no han cesado y la actriz ha tenido que hacer frente a varios comentarios negativos sobre su apariencia física. Mensajes ante lo que ha dicho “basta” publicando un vídeo en el que aparece al natural, sin filtros ni artificios.

“Hago este vídeo para que veáis mi cara ahora mismo. Hay mucha gente amable, gente con mucha educación, pero también gente que falta el respeto y que no es consciente de que los seres humanos cambiamos con el tiempo”, comienza diciendo la artista, que explica el cambió físico que experimentó su cuerpo a consecuencia del estrés tras su demanda contra Errejón.

“Por desgracia, yo sufrí este abuso que denuncié el año pasado (...) Engordé 12 kilos por los antidepresivos que he estado tomando, pero ya los he dejado y he vuelto a recuperar poco a poco la figura que tenía y el peso que tenía”, expone Mouliáa.

Por último, exige a sus seguidores que sean más comedidos y conscientes con el tipo de comentarios que publican en redes, puesto que pueden hacer mucho daño a una persona que no se encuentre en su mejor momento: “No somos conscientes del daño que hacemos a la hora de juzgar a los demás por su físico, que todo el mundo tiene en su mochila piedras con las que está lidiando cada día. Tenemos que ser un poco conscientes de lo que decimos y del filtro que le ponemos a lo que decimos, porque no sabemos las tormentas por las que está pasando la gente”.